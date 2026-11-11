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TV3 naujienos > Gyvenimas

Kodėl lenkai švenčia, o lietuviai – ne? Prakalbo apie mažai kam girdėtą lapkričio progą

Laida „Verta žinoti“
2026-11-11 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vos tik praėjus Vėlinėms, prekybos centrų lentynose žvakes kaipmat pakeitė eglučių žaisliukai, šventiniai saldumynai, o socialiniuose tinkluose žmonės jau dalijasi papuoštomis žaliaskarėmės savo namų svetainėse.

Vos tik praėjus Vėlinėms, prekybos centrų lentynose žvakes kaipmat pakeitė eglučių žaisliukai, šventiniai saldumynai, o socialiniuose tinkluose žmonės jau dalijasi papuoštomis žaliaskarėmės savo namų svetainėse.

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Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ viešėjusi filosofė, kultūros istorikė Nerija Putinaitė pastebi, kad reiškinys, kai Kalėdos tapo kelių mėnesių trukmės sezonu, ėmė ryškėti po pandemijos.  

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„Kodėl tas laukimas pasiankstina? Žinoma, galime sakyti, čia komerciniai centrai nori parduoti, bet pasaulyje, kuriame labai daug įtampų, netikrumo, Kalėdos, pagal vakarietišką jų supratimą, siejasi su ramybe, susitaikymu, buvimu su šeima. Ir kai kurie tyrėjai sako, kad, ko gero, visa kalėdinė atributika ir tai, kad žmonės tarsi įsikimba į Kalėdas kaip į jaukumo, laiko be problemų vaizdinį, iš anksto, net tų pačių Vėlinių metu, nusiperka kokį kalėdinį, tarsi susikuria emocinę atsvarą visam tam rimtumui. Ir šis Kalėdų paankstinimas suaktyvėjo po pandemijos“, – pabrėžia N. Putinaitė.  

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Taip pat viešnia akcentuoja ir kultūrinius skirtumus laukiant advento – pavyzdžiui, lenkų tradicijoje lapkričio pabaigoje yra minima šv. Andriejaus diena, skirta pasilinksminti, organizuojami šventės viešbučiuose, restoranuose. Progą aktyviai mini ir Lietuvos lenkai – vienas ryškiausių vakarų vyksta Lenkų kultūros namuose sostinėje.

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Daugiau apie tai, kodėl lietuviams yra nežinoma ši proga, kaip sovietinis grinčas griovė Kalėdų papročius, ką simbolizuoja miestų eglių varžytuvės, ar šis medelis bei dovanų karštinė išstumė kūdikėlį Jėzų Kristų iš šventės centro bei kodėl žiemos mugės sovietų laikais buvo neįmanoms – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

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Apie ką kalbėjome:

00:39 Kodėl iškart po Vėlinių pradedame laukti Kalėdų

02:44 Lietuvos miestų varžytuvės dėl gražiausios eglutės ir statuso demonstravimas

04:13 Politinis švenčių režisavimas: kuo dabartinis šventimas skiriasi nuo sovietmečio

05:36 Švenčiame nebe Kalėdas, o visą jų sezoną?

07:28 Šventinė atributika ir muzika – emocinė atsvara Vėlinėms?

09:23 Sovietinis „grinčas“: kaip buvo pavogtos Kalėdos 

11:04 Naujųjų metų aukštinimas sovietmečiu

13:23 Sovietinių etnologų suformuotos Kūčios: akcentas į maistą, 12 patiekalų ir burtus

15:31 Kodėl lenkai švenčia, o lietuviai ne – apie mažai kam žinomą lapkričio progą

17:37 Eglutes puošiame jau lapkritį? 

19:50 Ar eglutė išstūmė kūdikėlį Jėzų iš Kalėdų centro?

22:04 Kalėdaičių laužymas sovietmečiu: kuo dalijosi vietoj jų?

24:27 Dovanėlės vaikams bažnyčioje po mišių

25:25 Kodėl Lietuvoje egles nupuošiame iki Trijų Karalių?

27:21 Šventinės mugės sovietmečiu: apelsinų deficitas, privačios veiklos draudimai ir valstybinis „falšas

30:37 Palinkėjimas žiūrovams

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

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