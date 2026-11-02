Išvardijo datas, kada žiebs Kalėdų egles Lietuvos miestuose: nepraleiskite

Kaune pagrindinė miesto eglė tradiciškai stovės Rotušės aikštėje, dar viena eglė, suformuota iš karkaso ir natūralių eglišakių, bus pastatyta Vienybės aikštėje.
Skelbiamos Kalėdų eglių įžiebimo datos
„Kol kas visų detalių atskleisti nenorime, bet galime pasakyti, kad šių metų pagrindinė miesto eglė pasižymės lengvumu, subtilumu, žiemos trapumu ir elegancija. Vienybės aikštės eglutė bus modernesnė“, – BNS perduotame atsakyme teigė savivaldybė.
Panevėžio Laisvės aikštę papuoš maždaug 14 metrų aukščio natūrali eglė, dekoruota ne mažiau kaip 20 tūkst. LED lempučių. Šių metų miesto kalėdinės puošybos tema – „Šviesų miškas“.
„Panevėžyje dar nematyta puošybos tema, kurioje dėmesys skiriamas natūralumui, dekoracijų, medžiagų ir spalvų dermei. Puošyba bus kuriama taip, kad miestas šventiškai atrodytų ne tik sutemus, sužibus šviesoms, bet ir dieną“, – teigė savivaldybė.
Lapkričio 28 dieną Vilniaus Katedros aikštėje ketvirtus metus iš eilės bus įžiebta natūrali eglė. Visgi sostinės eglės tema dar neatskleidžiama.
Tą pačią dieną Vilniuje pradės veikti Kalėdų miestelis, šventinė karuselė, į pirmąjį reisą išvažiuos Kalėdų traukinukas. Lapkričio 29-ąją Rotušės aikštėje duris atvers čiuožykla.
Klaipėda taip pat tęs tradiciją puošti natūralią, gyventojų ar įmonių dovanotą eglę. Ji bus dekoruota šviečiančiomis girliandomis, o miesto savivaldybė užsiminė, kad šiemet centrinėse aikštėse gali atsirasti daugiau nei viena eglė.
Vėliausiai iš didžiųjų miestų Kalėdų eglę įžiebs Šiauliai. Gruodžio 5 dieną Prisikėlimo aikštėje vyks šventinė programa „Kalėdų sakmė apie miesto gimimą“.
Šiaulių eglę tradiciškai puoš specialiai miestui sukurti žaisliukai su jo herbo simboliais – jaučiu, lokiu, Apvaizdos akimi ir kunigaikštiška kepure. Aikštėje taip pat atsiras keturios didelės šiuos simbolius vaizduojančios dekoracijos.
„Šiemet ir vėl norime, kad Šiaulių Kalėdos būtų ne tik gražios ir žaismingos, bet ir atpažįstamos – susietos būtent su mūsų miestu ir jo tapatybe“, – BNS sakė miesto savivaldybė.
Kalėdų eglės gruodžio pradžioje sužibs ir Lietuvos kurortuose. Palangoje pagrindinė eglė bus įžiebta gruodžio 4 dieną, Šventojoje – gruodžio 5-ąją. Abu miestus papuoš natūralios eglės.
Gruodžio 5 dieną šventinės eglės taip pat bus įžiebtos Druskininkuose ir Birštone. Pastarajame kurorte bus puošiama karkasinė, iš eglišakių suformuota eglė, kurios dekoracijose vyraus raudonos ir aukso spalvos.
Tą pačią dieną eglės bus įžiebtos ir Marijampolėje, Alytuje, Rokiškyje, Utenoje, Ukmergėje, Rietave, Kėdainiuose ir Ignalinoje.
Tarp pirmųjų šventinį laikotarpį lapkričio 27-ąją taip pat pradės Švenčionys, Trakai ir Mažeikiai, o lapkričio 28-ąją – Jonava, Zarasai, Kretinga ir Jurbarkas.
Kai kurios savivaldybės šiemet pasirinko išskirtines Kalėdų puošybos temas. Tauragėje gruodžio 4-ąją įžiebiamos eglės dekoracijos bus įkvėptos pasakos „Spragtukas“, Anykščiuose vyraus angelų motyvai, o Utenoje – Niujorko tematika.
Kuršėnuose gruodžio 3 dieną numatyta surengti šviečiančių žibintų eiseną.
Vienos vėliausiai eglę įžiebsiančių savivaldybių – Neringa ir Varėnos rajonas. Čia pagrindinės miesto eglės sužibs gruodžio 11 dieną.
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