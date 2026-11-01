„Real“ svarsto susigrąžinti paskolintą Ndiaye

Pasak jo, į ekipą svarstoma susigrąžinti Eli Ndiaye, kuris yra paskolintas Badalonos „Joventut“ klubui.
„Tai – ne mano atsakomybė, kiti klubo žmonės dirba šiuo klausimu. Nėra taip, kad eitume į rinką, sakydami „štai, ko mums reikia“, ir tai mūsų lauktų. Nėra lengva. Turime savo žaidėją, paskolintą kitai ekipai, norėčiau analizuoti galimybę jį susigrąžinti. Jis su mumis sportavo iki sezono, jis – vienas mūsų. Norime jį integruoti vėl, jei ne, neverksime“, – sakė P.Martinezas.
Šiuo metu „Real“ verčiasi be Gabrielio Decko, Usmano Garubos, Mikaelio Jantuneno ir Theo Maledono. Pastarieji du traumas patyrė šviežiausiai. Maža to, neįvardijamą traumą savaitgalio mače patyrė ir Facundo Campazzo.
22 metų 204 cm ūgio E.Ndiaye Ispanijos lygoje per 21 minutę pelno 8 taškus, atkovoja 3,5 kamuolio, renka 7,5 naudingumo balo.
Čempionų lygoje skaičiai per 20 minučių siekia 6,5 taško, 5 atkovotus kamuolius ir 8,5 naudingumo balo.
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