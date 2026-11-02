NBA lietuviai atstovauja silpniausiems klubams, bet turi progų įrodyti savo vertę ir įsitvirtinti lygoje

Taip jau sutapo, kad Sakramento „Kings“, Čikagos „Bulls“ ir Milvokio „Bucks“ ekipas šiame sezone yra įvardijamos kaip silpniausios NBA – lažybininkai mato jas užimant 13–15 vietas savo konferencijose.
D.Sabonio tikslas – iškentėti iki vasario
„Kings“ komanda sezoną pradėjo pralaimėjusi visus septynis mačus ir tai tik pateisina prognozes, o nesėkmės patiriamos vidutiniu 19 taškų skirtumu.
D.Sabonis žaidžia šalia 7-ojo šaukimo Dariuso Acuffo, kuris sezono starte renka po 26,3 taško, bet jau spėjo pasižymėti kaip žaidėjas, kuris pasirenka eilę blogų metimų ir tai atsispindi jo pataikymo procentuose – 39,6 proc. dvitaškių ir 32,2 proc. tritaškių. Komandoje liko ir po 23,5 taško renkantis Zachas LaVine‘as, kuris taip pat yra žmogus, norintis mesti į krepšį.
D.Sabonio startas po traumos yra solidus: 16 taškų, 15,8 atkovoto kamuolio ir 7,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkiai. Prieš sezoną atrodė, kad aukštaūgiui rinkti trigubus dublius bus sudėtingiau, bet mūsiškis vis tiek susirenka savo rezultatyvius perdavimus – vienas trigubas dublis jau jo sąskaitoje, dar trys sykius atliko po 8 perdavimus ir buvo arti to.
Bendras „Kings“ vaizdas atrodo itin liūdnas – be jau minėtų žaidėjų dar galima paminėti De‘Andre Hunterį ir Preciuosą Achiuwą, kurie fiksuoja atitinkamai 14 ir 12,5 taško vidurkius. Labai kukli sudėtis, kuri išgyvena pasikeitimų laikotarpį – akivaizdžiai „Kings“ taikysis į pirmus naujokų biržos šaukimus.
„Kings“ bandė atsikratyti 48,9 mln. JAV dolerių Z.LaVine‘o kontraktu, bet to padaryti nepavyko ir dabar belieka palaukti vasaros – amerikietis taps laisvuoju agentu. Tuo tarpu D.Sabonio 45,5 mln. šio sezono ir 48,6 mln. JAV dolerių kito sezono sutartis dar yra faktorius, kuris neleidžia lietuviui išvykti.
Pernai jis turėjo sveikatos problemų ir greitai baigė sezoną, todėl apie mainus nereikėjo net kalbėti. Dabar situacija kita – D.Sabonis tikrai tampa žaidėju, už kurį „Kings“ gali gauti vieną–kitą žaidėją ir kelis šaukimus, kas yra prioritetas. Vasarą buvo kalbų dėl galimo perėjimo į Šarlotės „Hornets“ arba Detroito „Pistons“. Sezono metu kandidatų gali atsirasti daugiau ir jis gali sudominti klubus, kurie norėtų sustiprinti sudėtį ir pretenduoti į aukštesnes vietas.
D.Saboniui dabar belieka rodyti solidų žaidimą, išlikti sveikam ir tikėtis, kad po Naujųjų metų jo pasirodymas Sakramente bus baigtas.
Jakučionis
K.Jakučionio tikslas – įsitvirtinti lygoje
Iš Majamio „Heat“ į „Bucks“ išmainytas įžaidėjas pradėjo antrąjį savo sezoną stipriausioje pasaulio lygoje. Majamio klubo organizacija atrodė ideali vilniečiui, jam irgi ten labai patiko ir tiko, bet Giannio Antetokounmpo mainai nubloškė jį į gerokai niūresnę aplinką nei saulėtasis Majamis.
Prieš pat sezoną „Bucks“ priėmė sprendimą atleisti po 17,4 taško praėjusiame sezone rinkusį Keviną Porterį. Tai buvo labai naudinga K.Jakučioniui, kuriam automatiškai atsivėrė gerokai daugiau minučių rotacijoje ir galimybių pasirodyti.
Sezono starte lietuvis rungtyniauja net daugiau minučių nei pernai „Heat“ – 22,5 min., kai vidurkis debiutiniame sezone buvo 18 minučių. Persitvarkymą išgyvenanti „Bucks“ dabar vedama Tylerio Herro (22 tšk.) ir Jaime Jaquezo (16,2 tšk.). K.Jakučionis po 6 sužaistų mačų buvo 7-tas pagal rezultatyvumą – 8,3 taško. Mūsiškis dar atkovoja 2,8 kamuolio ir atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus, kas yra trečias rodiklis komandoje.
K.Jakučionis „Heat“ sistemoje neturėjo progų žaidimui „du prieš du“, kadangi komanda tiesiog nenaudojo šio derinio savo sistemoje, o dabar „Bucks“ jau vien sezono starte K.Jakučionis šį derinį išbandė praktiškai tiek sykių, kiek per visą praėjusį sezoną. Tai yra geras aspektas galvojant apie Lietuvos rinktinę, kur šie įžaidėjo sugebėjimai bus itin svarbūs.
„Bucks“ schemose K.Jakučionis yra Ryano Rollinso dubleris. Smagi detalė, kad viename laimėtame mače K.Jakučionis lemiamu metu buvo aikštelėje ir pataikė svarbų tritaškį, kuris padidino skirtumą iki 7 taškų bei uždarė rungtynes su Indianos „Pacers“.
Kol kas K.Jakučioniui nepavyksta išnaudoti progų iš toli – vos 4 tritaškiai iš 17 pasiekė tikslą, kas yra 23,5 proc. Imtis dar yra maža ir pataikymas turėtų gerėti, kuris praėjusiame sezone buvo net 42,3 proc. (66/156).
K.Jakučionis turi gerą progą rungtyniauti ir rodyti savo talentą bei įsitvirtinti NBA. „Bucks“ nepretenduoja į aukštas pozicijas, todėl mažai bus rungtynių, kai siaurins rotacijas ar žūtbūt sieks pergalių. Tokioje komandoje tobula žaisti jauniems krepšininkams, kurie gali mokytis ir tobulėti, o už klaidas niekas nebaus ir nesmerks, nes ekipos tikslai dabar yra ne pergalės, o būsimi šaukimai ir sudėties pertvarka.
Buzelis
M.Buzelio tikslas – auginti savo vertę
„Bulls“ gretose M.Buzeliui tai yra jau trečias sezonas – kojos tikrai apšiltos ir pats laikas rodyti rezultatus bei auginti savo vertę NBA.
Puolėjas buvo matomas kaip franšizės veidas, bet pasikeitus vadovams ir vyr. treneriui, „Bulls“, panašu, kaip savo jaunąją žvaigždę mato Calebą Wilsoną. Šių metų biržos 4-tasis šaukimas labai solidžiai pradėjo savo sezoną – 21,2 taško, 6,7 atkovoto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo.
C.Wilsonas kol kas pagal renkamus taškus naujokų tarpe yra antras, nusileidžiantis tik jau minėtam D.Acuffui. Jeigu tokią formą jis išlaikys visą sezoną, realiai pretenduoja laimėti net geriausio naujoko prizą.
Dabar visos prožektorių šviesos yra būtent į C.Wilsoną, kuris Čikagos žiniasklaidos vadinamas naująja komandos žvaigžde, o vyr. treneris Tiago Splitteris duoda visišką laisvę šiam lygos naujokui. Tai nėra gera naujiena M.Buzeliui, kurio sezono startas kol kas nėra pats sklandžiausias.
Puolėjas kol kas žaidžia 4 minutėmis mažiau nei pernai (25 min. prieš 29 min.), jo rezultatyvumas krito nuo 16,3 taško iki 14,5 taško. Lietuvis atkovoja ir mažiau kamuolių bei atlieka mažiau perdavimų, tačiau padaro 2,7 klaidos, kai praėjusiame sezone šis rodiklis siekė 2,1.
M.Buzelio žaidime toliau trūksta geresnio pataikymo iš toli – vos 30 proc. tritaškių šiame sezone. Varžovai rizikuoja ties lietuviu ir kai iš 5 bandymų jis vidutiniškai realizuoja 1,5, tokie skaičiai jau yra palankūs besiginantiems.
Strategas iš Brazilijos pasitiki M.Buzeliu, jam taip pat suteikia daug laisvės ir dabar akcentuojama jam sumažinti tolimų metimų skaičių bei dažniau veržtis į baudos aikštelę. Nors iš perimetro metama 1,4 metimu mažiau, bet agresija ir vasarą skirtas dėmesys fizinei jėgai pasiteisina – baudų metimų skaičius išaugo dvigubai – 6,2 nuo 3,1. M.Buzelis provokuoja gerokai daugiau pražangų, labiau sugeria kontaktą ir jo nevengia, kaip kad būdavo ankstesniais metais. Agresyvus, veržlus ir pražangas provokuojantis M.Buzelis gali būti daug produktyvesnis nei bandydamas žūtbūt pataikyti tritaškį, kas nėra jo stiprybė.
M.Buzelio gynyba irgi yra tema, kuri eskaluojama ne vienerius metus. Rungtynėse su Bostono „Celtics“ buvo ypač kritikuojamas lietuvio darbas prie savojo krepšio ir pabrėžiama, kad po skambių pasisakymų vasarą, dabar aikštelėje to progreso gynyboje dar nesimato. Būtent C.Wilsonas ir M.Buzelis yra matomi kaip pamatiniai „Bulls“ žaidėjai ir lietuvis padeda jaunajam kolegai įsilieti į NBA bei jie gerai sutaria už aikštelės ribų.
Pačiam M.Buzeliui „Bulls“ dabartinė situacija yra gera proga didinti savo vertę NBA rinkoje, bet tam reikia pagerinti gynybą ir stabilizuoti metimą iš toli.
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