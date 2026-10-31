Pamatėte gerą nuolaidą prekei? Specialistė įspėja, kokią gudrybę naudoja pardavėjai: „Labai dažnai...“

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakojo „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Ji aptarė, kaip nuspręsti, kiek skirti dovanoms, nepasiduoti aplinkinių spaudimui ir suplanuoti šventines išlaidas.
Kada pradėti ruoštis šventinių dovanų pirkimui?
Remiantis apklausomis, J. Cvilikienė pažymi, kad lietuviai dovanoms šventiniu laikotarpiu išleidžia apie 150–200 eurų, panašią sumą – ir šventiniam stalui. Dalis gyventojų pirkinius išdėlioja per kelis mėnesius, tačiau kita pusė šventėms iš anksto nesiruošia ir dovanas perka paskutinę minutę.
Pašnekovė patarė pradėti nuo sumos, kurią šiemet galima skirti šventėms, o ne nuo to, kiek išleista pernai ar kiek, atrodo, derėtų išleisti.
„Tai kokį biudžetą aš galėčiau skirti šiais metais? Ne tai, ką gavau praėjusiais metais ar kam jaučiuosi skolingas, o tai, kokios yra mano galimybės šiemet“, – laidoje kalbėjo J. Cvilikienė.
Planuojant biudžetą, pašnekovė patarė pirmiausia numatyti pinigus būtinoms išlaidoms ir įsipareigojimams, dalį atidėti santaupoms, o likusią sumą skirti šventėms, pramogoms ir kitiems norams. Pasak jos, šventinis laikotarpis ir vasara daugeliui yra finansiškai sudėtingesni, todėl verta galvoti apie išlaidas ilgesniu laikotarpiu.
Artėjant Juodajam penktadieniui, J. Cvilikienė ragino palyginti kelių pardavėjų kainas ir nepriimti sprendimo vien dėl skubinančios reklamos. Net jei pasiūlymas atrodo galiojantis tik trumpai, verta skirti laiko alternatyvoms paieškoti.
„Net jeigu ir matome, kad tik šią valandą ta kaina kažkokia yra labai gera, vis tiek turime dešimt minučių paieškoti galbūt alternatyvų. Tai tas spaudimas arba neleidimas pirkti vėliau labai dažnai ir yra skiriamas tam, kad mes negalėtume palyginti kainų. Sąmoningai skatinčiau netikėti, kad tai yra vienintelė akcija. Tikrai jų bus, patikėkite, rasite gerų kainų iki pat švenčių, o po jų dar daugiau išpardavimų“, – sakė J. Cvilikienė.
Kiek pinigų skirti dovanoms?
Dovanų suma neturi priklausyti nuo kitų žmonių lūkesčių ar įsitikinimo, kad būtina išleisti tam tikrą sumą. Pašnekovė pabrėžė, kad tai ypač aktualu, kai vaikai kviečiami į daugybę gimtadienių arba kai vestuvių svečiai jaučia spaudimą savo dovanomis prisidėti prie šventės išlaidų.
„Tai gero finansinio stuburo pavyzdys. Tai jokiu būdu nereiškia, kad neturiu pinigų – tiesiog rūpinuosi tuo, kas man svarbu, o tai nebūtinai yra šie dalykai“, – kalbėjo J. Cvilikienė.
J. Cvilikienė įvardijo, kiek žmonės dažniausiai skiria šeimos narių, kolegų ir tolimesnių draugų gimtadienio dovanoms, taip pat kiek įprasta dovanoti vestuvių proga. Laidoje taip pat aptarta, ką dovanoti vaikams ir krikštynoms, kada rinktis pinigus, kuponą ar konkrečią dovaną, kokia dalis per išpardavimus įsigytų daiktų lieka nepanaudota. Pašnekovė pasidalijo įžvalgomis ir apie antrosios pensijų pakopos pinigų įtaką šventiniam vartojimui bei sukčių suaktyvėjimą prieš šventes.
Apie ką kalbėjome:
00:46 Kaip pasiruošti Juodajam penktadieniui ir stebėti kainas
03:23 Kaip planuoti dovanų pirkimą ir išvengti impulsyvių išlaidų
05:44 Kada pradėti ruoštis Kalėdoms ir kiek lietuviai išleidžia dovanoms
07:17 Kaip planuoti šventinį biudžetą ir dalytis vaišių išlaidas
11:34 Kada gyventojai pradeda pirkti dovanas ir kiek joms skiria
13:04 Kiek pinigų dovanoti gimtadienio proga
17:22 Ką geriau dovanoti – pinigus ar kuponą
19:37 Ką dovanoti vaikams ir galima dovanoti pinigus
21:14 Ką dovanoti krikštynų proga
22:38 Kiek skirti vestuvių dovanai ir ar svečiai turi prisidėti prie šventės išlaidų
24:31 Kaip sumažinti dalyvavimo vestuvėse išlaidas
26:22 Kurios šventės pareikalauja daugiausia išlaidų
26:40 Ar šiemet gyventojai šventėms išleis daugiau
29:23 Ar antrosios pensijų pakopos pinigai paskatins šventinį vartojimą
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