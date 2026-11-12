Kalėdos Kaune stebins naujovėmis: štai kas čia šiemet vyks

Rotušės aikštėje – tradicinių Kalėdų dvasia
Rotušės aikštėje bus kuriama jauki, tradicijomis alsuojanti erdvė. Čia stovės natūrali miesto eglė, o aplink ją įsikurs visiškai atsinaujinęs kalėdinis miestelis. Nauji mediniai prekybos nameliai, natūralios dekoracijos, šiltos lemputės ir žiemiški kvapai kurs pasakišką atmosferą, kurioje daugiausia dėmesio sulauks mažieji lankytojai.
Vaikų lauks Kalėdų Senelio rezidencija, kalėdinis paštas, įvairios edukacijos, susitikimai su pamėgtais personažais ir animatoriais. Pramogų sąrašą papildys ir šių metų akcentas – kalėdinė karuselė. Vilniaus gatve mažuosius keleivius vežios šventinis traukinukas, o savaitgaliais aikštėje vyks teminiai renginiai visai šeimai.
„Šiemet nusprendėme, kad Kalėdos Kaune pirmiausia turi būtų vaikų šventė – kupina atradimų, nuoširdaus džiaugsmo ir įspūdžių, kurie išliktų ilgam. Rotušės aikštėje kuriame jaukų, tikros Kalėdų dvasios kupiną miestelį, kuriame kiekvienas mažasis kaunietis galėtų pasijusti tarsi pasakoje.
Atnaujiname ir prekybos erdves, plečiame pramogų pasirinkimą, įrengiame kalėdinę karuselę. Norime, kad šeimos čia atvyktų ne tik pasigrožėti eglute, bet ir sustotų, pabūtų kartu, atrastų naujų veiklų ir parsineštų gražiausių šventinių prisiminimų”, – džiaugėsi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Vienybės aikštėje – modernumo dvelksmas
Kitokia nuotaika lauks Vienybės aikštėje. Čia įsikurs modernesnis kalėdinis miestelis su stikliniais prekybos kupolais, šiuolaikiškais dizaino sprendimais ir jau pamėgta ledo čiuožykla. Šventinį vaizdą papildys antroji miesto eglutė, dekoruota natūraliomis eglės šakomis – jos puošyboje atsiskleis Kalėdų žvaigždės istorija.
„Šventiniu laikotarpiu Kaunas tampa miestu, kurį galima ne tik pamatyti, bet ir iš naujo atrasti – keliaujant iš vienos erdvės į kitą, nuo vienos šviesos istorijos link kitos. Vienose erdvėse šviesa atkartoja Kauno architektūros kalbą – tarpukario modernizmui ir Art Deco estetikai būdingą geometriją, ritmą bei eleganciją. Kitose ji atsigręžia į miesto istoriją ir iškilias asmenybes, dekoracijų simboliką siedama su konkrečiomis vietomis, jų istorija ar kultūriniu palikimu”, – pasakojo Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Netikėtų atradimų netrūks ir už pagrindinių aikščių ribų. Miestiečiai bus kviečiami leistis į kalėdinį orientacinį žaidimą, aplankyti skirtingas miesto kampelius ir kartu su šeima patirti atradimo džiaugsmą.
Šventinės šviesos keliaus miesto centro link
Kalėdinėmis dekoracijomis palaipsniui puošiasi miesto gatvės, tiltai, skverai ir kitos viešosios erdvės. Pirmiausia lemputės sužibs labiau nuo centro nutolusiose vietose, o vėliau, artėjant didžiajai šventei, pasieks ir centrines miesto erdves.
Puošybos elementai atsiras ne tik įprastose vietose, bet ir ten, kur iki šiol trūko kalėdinių šviesų. Spindinčiomis girliandomis nušvis keturi miesto tiltai: Varnių, P. Vileišio, M. K. Čiurlionio ir Panemunės. Meninių akcentų bei šviesų instaliacijų netrūks Santakos parke, prie Kauno pilies, Muzikinio teatro sodelyje, Laisvės alėjoje ir kitose Kauno erdvėse.
„Žaliosiose miesto erdvėse šviesa keičia savo charakterį ir įgauna gyvas, organiškas formas – paukščių, gyvūnų, augmenijos ir kitų gamtos motyvų pavidalus, primenančius apie Kauną kaip žalią, dviejų upių apsuptą miestą. Kultūrinėse senamiesčio erdvėse šviesa tampa papildoma scenografija, judesiu ar reginiu, pratęsiančiu konkrečios vietos pasakojimą”, – pridūrė A. Augonė.
Dar daugiau jaukumo suteiks per 700 mažų žaliaskarių, kurių šakas papuoš šiltai žibančios lempučių girliandos. Jos įsikurs abiejose pagrindinėse aikštėse, Vilniaus gatvėje, Laisvės alėjoje ir kitose miesto vietose. Puošyboje subtiliai atsispindės ir Kaunui būdingi art deco stilistikos motyvai.
Ypatinga data – lapkričio 27-oji
Ryškiausiu šventinio laukimo akcentu taps pagrindinės miesto eglės įžiebimas Rotušės aikštėje. Lapkričio 27 dieną, 19.30 val., čia susirinkusiųjų lauks iškilmingas koncertas su gausiu būriu žinomų šalies atlikėjų.
Natūrali žaliaskarė į Rotušės aikštę atkeliaus antroje lapkričio pusėje, o netrukus prasidės ir jos puošimo darbai. Šių metų eglės kūrėjai žada lengvumu, subtilumu ir žiemos elegancija išsiskiriantį reginį.