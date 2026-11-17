Anot britų žiniasklaidos, Jėzaus skulptūrą paėmęs ir sudaužęs vyras yra 37-erių Aaronas Goodfellowas.
„Vandalas, kuris nuplėšė Jėzaus statulą nuo medinio kryžiaus ir ją sudaužė, buvo identifikuotas kaip britų turistas Aaronas Goodfellowas“, – skelbia „The Sun“.
Portalo duomenimis, A. Goodfellowas neseniai tapo itališko restorano „Figurati“ vadybininku Southamptone, Jungtinėje Karalystėje.
Remiantis „Tripadvisor“, „Figurati“ vertinamas 4,6 balais iš 5, restoranas taip pat yra pripažintas geriausiu Southamptone.
Lietuvos teisėsauga brito tapatybės neatskleidžia, nes vykdomas ikiteisminis tyrimas.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į restorano administraciją, kad ši patvirtintų, jog A. Goodfellowas yra sulaikytas Letuvoje. Gavę atsakymą, papildysime.
Britas Vilniuje sudaužė Jėzaus skulptūrą
Lapkričio 12-osios naktį Vilniuje Jungtinės Karalystės pilietis nuplėšė ir sudaužė Jėzaus skulptūrą. Aiškėja, kad vyras buvo atvykęs į Vilnių kaip turistas. Šiuo metu iš jo paimtas pasas, vyrui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gresia baudžiamoji atsakomybė.
Tai, kad asmuo į Lietuvą atvyko turistiniu tikslu, naujienų portalui tv3.lt patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas.
1989 metais gimęs britas lapkričio 12-osios naktį sustojo prie Dominikonų gatvėje esančios Dievo Gailestingumo šventovės.
Nežinia, kodėl jam užkliuvo kieme ant kryžiaus kabėjusi Jėzaus skulptūra. Vyras ją nuplėšė ir, kaip matyti vaizdo įraše, nusprendė pasipuikuoti prieš šalia buvusį draugą – juokdamasis skulptūrą pakėlė.
Nuleisdamas skulptūrą ant žemės, užsienietis ją stuktelėjo į žemę, ši lūžo per Jėzaus rankas ir sudužo į šipulius.
Panašu, kad iš netikėtumo jis pats išsigando – sušuko „O, Dieve!“ ir kartu su savo draugu pabėgo iš įvykio vietos.
Iš brito paimtas pasas
Netrukus Vilniaus policija paskelbė užsieniečio paiešką. Per tris dienas vyrą surado, jis buvo apklaustas.
Anot Vilniaus apskrities policijos, jis nesislapstė, buvo linkęs bendradarbiauti.
Jungtinės Karalystės piliečiui buvo paskirta kardomoji priemonė – asmens dokumento (paso) paėmimas. E. Navickas patvirtino, kad asmuo šiuo metu negali išvykti iš Lietuvos.
Prokuroras taip pat patvirtino, kad įvykio metu asmuo galimai buvo apsvaigęs nuo alkoholio.
Prokuratūra atlieka tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 2 dalį.
Ji nurodo, kad tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.
Pirks naują skulptūrą
Iki Kalėdų dvasininkai žada, kad Jėzaus skulptūra sugrįš į savo seną vietą. Tiesa, šios jau niekas nesutvarkys, bažnyčia Lenkijoje užsakinės naują. Patirti nuostoliai siekia apie porą tūkstančių eurų. Tiesa, Jėzaus skulptūra vandalams užkliūva jau ne pirmą kartą.
„Buvo, kad nulaužė pirštus kažkas. Tai suremontavom. Priklijavome tuos pirštus“, – TV3 Žinioms sakė šventovės vicerektorius Elijas Anatolijus Markauskas.
Tai anaiptol ne pirmas vandalizmo ir tyčiojimosi iš bažnyčios atvejis šventovėse. Prieš mėnesį Santaros klinikų Dievo Gailestingumo koplyčioje dvasininkas rado lėlės galvą užbrauktomis akimis. Kita lėlės galva gulėjo ant aukų dėžutės.
Vandalizmo atvejai katalikų Bažnyčioje pastaruoju metu pasaulyje ne naujiena. Nusikaltėliai ir kryžius griauna, ir niokoja mergelės Marijos atvaizdą.
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