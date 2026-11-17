Tokiam sprendimui 28 balsais „už“, dviem „prieš“ ir aštuoniems politikams susilaikius antradienį pritarė savivaldybės taryba.
Visa sandorio vertė siekia 440 tūkst. eurų. Už 251 tūkst. eurų miestas pirks 48,5 kv. m butą, už 170 tūkst. eurų – 31,7 kv. m butą ir už 19 tūkst. eurų – dalį neįrengtos pastogės adresu Laisvės alėja 15A.
Tai yra daugiau nei dukart brangiau, negu parodė individualus turto vertinimas. Pasak miesto, viso minėto nekilnojamojo turto rinkos vertė siekia 218,9 tūkst. eurų.
Butai ir pastogė bus perkami po to, kai savivaldybė rugsėjį užbaigė neskelbiamas derybas su turto savininkais. Šie iš viso prašė 553 tūkst. eurų, savivaldybė kainą skelbia nuderėjusi 113 tūkst. eurų.
„Šiek tiek gal permokame“
Tarybos „valstiečių“ frakcijos atstovė Audronė Jankuvienė kėlė klausimą, ar dukart vertę viršijančią suderėtą turto kainą galima laikyti ekonomiškai pagrįsta.
„Jeigu mes mokame 440 tūkst. už 218 tūkst. nustatytą rinkos vertę, už turtą, kurio nusidėvėjimas yra 70–73 proc., kokius kainos pagrindimo argumentus pateikė savininkai, kad derybų grupė sutiko su jais?“ – kalbėjo politikė.
Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas teigė, kad, savivaldybės administracijos vertinimu, kaina „yra logiška“, nes savininkai neketino parduoti šio turto, tai buvo miesto iniciatyva.
Panašiai kalbėjo ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
„Šiek tiek gal ir permokame, bet tai nėra laisvanoriškas pardavimas, savivaldybė pasiūlė ir ačiū tiems savininkams už tai, kad jie sutiko parduoti ir ieškotis kito būsto. Gal ir permokame kažkiek, bet tai yra simbolinė kaina“, – sakė savivaldybės vadovas.
Opozicinių konservatorių frakcijos nariui Pauliui Lukševičiui klausiant, kiek miesto investicija į butus gali pakelti viso pastatų komplekso kainą, meras teigė, kad „nėra tikslas gauti didesnę kainą“.
„Mūsų tikslas – kad ateitų investuotojai ir jie turėtų kuo geresnes sąlygas investuoti į miestą. (...) Kad Laisvės alėja atgytų, kad ten gyventų ir verslas, ir žmonės“, – kalbėjo V. Matijošaitis.
Savo ruožtu P. Lukševičius kritikavo savivaldybės dalyvavimą komerciniuose sandoriuose, „galbūt kažkam gerinant sąlygas“. A. Jankuvienė pasigedo turto įsigijimo kainos ekonominio pagrindimo, ragindama tarybą nepritarti projektui ir derybas rengti iš naujo.
Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Gedemino Barčausko, pagal detalųjį planą siekiama buvusios Raudono Kryžiaus ligoninės teritoriją miestui grąžinti kaip pilnavertišką struktūrą.
„Tai yra visiškai mišri funkcija, numatoma, kad tiek žmonės ten gyvens, tiek komercija bus, paslaugos, darbo vietos ir taip toliau“, – sakė G. Barčauskas.
Kompleksas parduodamas iškėlus Kauno ligoninę
BNS rašė, kad istorinis buvusios ligoninės pastatų kompleksas parduodamas 2025-ųjų pradžioje iš jo į Šilainius iškėlus LSMU Kauno ligoninės Ortopedijos ir traumatologijos punktą.
V. Matijošaitis tuomet patvirtino, kad statinius Laisvės alėjoje bus siekiama parduoti, teigdamas, kad „galime ir už dyką atiduoti, jeigu bus geros idėjos ir būtų tokie įstatymai“.
Buvusios ligoninės kompleksą savivaldybės taryba šių metų liepą įtraukė į viešame aukcione parduodamo miesto nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.
Kaip pažymi savivaldybė, Laisvės alėjos 15A pastatas teritoriniu ir funkciniu požiūriu yra susijęs su parduodamu kompleksu ir ribojasi su miesto valdomu žemės sklypu Laisvės alėjoje 17.
Laisvės alėjos 15A pastate savivaldybei jau priklauso 606,6 kv. m bendrojo ploto ligoninės patalpų, didžioji dalis 238,9 kv. m ploto neįrengtos pastogės. Šis turtas įtrauktas į parduodamų objektų sąrašą.
Pasak miesto, įsigijus du minėtus butus ir dalį likusios pastogės, būtų suformuota aiškesnė parduodamo komplekso nuosavybės struktūra ir sudarytos palankesnės sąlygos vystymui bei vertės potencialui realizuoti.
Neįsigijus privataus turto, anot savivaldybės, pastate išliktų kelių savininkų nuosavybė, o tai galėtų mažinti aukciono objekto patrauklumą, potencialių pirkėjų ratą ir siūlomą kainą.
Daugiau nei 17 tūkst. kv. m ploto Raudonojo Kryžiaus ligoninės pastatų kompleksas, kurį sudaro keturi statiniai, 2011 metais pripažintas vietinės reikšmės nekilnojamąja kultūros vertybe.