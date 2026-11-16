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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: Lietuva sieks pažangos Moldovos stojimo į ES derybose

2026-11-16 16:49 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 16:49
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Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį priėmė Moldovos ir Nigerio ambasadorių skiriamuosius raštus. Susitikime su Moldovos atstove šalies vadovas pabrėžė, kad Europos Sąjungos (ES) plėtra bus vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais prioritetų.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį priėmė Moldovos ir Nigerio ambasadorių skiriamuosius raštus. Susitikime su Moldovos atstove šalies vadovas pabrėžė, kad Europos Sąjungos (ES) plėtra bus vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais prioritetų.

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Kaip pranešė Prezidentūra, susitikęs su Moldovos ambasadore Angelica Munteanu, G. Nausėda patikino, kad Lietuva sieks kuo didesnės pažangos Moldovos stojimo į ES derybose.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Štai ką aptarė

Prezidentas taip pat akcentavo būtinybę užtikrinti lygiagretų Moldovos ir Ukrainos stojimo į ES derybų procesą, kartu išlaikant principą, pagal kurį kiekvienos šalies pažanga vertinama individualiai.

Šalies vadovas teigiamai įvertino Moldovos įgyvendinamas reformas, tačiau paragino jas spartinti, ypač teisingumo sistemos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse.

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Tuo metu susitikime su Nigerio ambasadoriumi Abdoulaye Badié aptartos dvišalių santykių ir ekonominio bendradarbiavimo plėtros galimybės. G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, taip pat sieks stiprinti ES partnerystę su Afrikos Sąjungos valstybėmis.

Susitikime aptarta ir Rusijos agresija prieš Ukrainą. Prezidentas paragino Nigerį remti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, kuriomis ginamas Ukrainos suverenitetas ir teritorinis vientisumas.

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