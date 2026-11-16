Prezidentas: Lietuva sieks pažangos Moldovos stojimo į ES derybose

Kaip pranešė Prezidentūra, susitikęs su Moldovos ambasadore Angelica Munteanu, G. Nausėda patikino, kad Lietuva sieks kuo didesnės pažangos Moldovos stojimo į ES derybose.
Štai ką aptarė
Prezidentas taip pat akcentavo būtinybę užtikrinti lygiagretų Moldovos ir Ukrainos stojimo į ES derybų procesą, kartu išlaikant principą, pagal kurį kiekvienos šalies pažanga vertinama individualiai.
Šalies vadovas teigiamai įvertino Moldovos įgyvendinamas reformas, tačiau paragino jas spartinti, ypač teisingumo sistemos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse.
Tuo metu susitikime su Nigerio ambasadoriumi Abdoulaye Badié aptartos dvišalių santykių ir ekonominio bendradarbiavimo plėtros galimybės. G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, taip pat sieks stiprinti ES partnerystę su Afrikos Sąjungos valstybėmis.
Susitikime aptarta ir Rusijos agresija prieš Ukrainą. Prezidentas paragino Nigerį remti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, kuriomis ginamas Ukrainos suverenitetas ir teritorinis vientisumas.
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