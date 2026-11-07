Trumpui paskelbus apie „didelį susitarimą“ – griežta Europos žinutė

„Negalime pasakyti, kaip ir kada Ukraina ir Rusija sudarys taikos sutartį“, – sakė ji po Varšuvoje vykusio Baltijos jūros valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimo.
Kallas: taikos susitarimui dėl Ukrainos reikės ES dalyvavimo
„Kad bet koks susitarimas galėtų būti įgyvendintas, reikės, kad Europos Sąjunga būtų jo dalimi“, – pabrėžė K. Kallas.
Prieš tai jau Europos Komisijos atstovė teigė, kad „Europos Sąjungos reikalas“ yra spręsti klausimus, „susijusius su jos saugumu“. Kelias į taikos susitarimą esą „dar ilgas“.
Po susitikimo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėju JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie galimą „didelį susitarimą“ su Rusija, kuris galėtų apimti ne tik Ukrainą, bet ir galbūt „visą Europą“.
„Visi bus sužavėti“, – pridūrė jis.
Kitą savaitę antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje į trišales derybas dėl galimo karo Ukrainoje užbaigimo susirinks Rusijos, Ukrainos ir JAV derybininkai. Tai bus pirmasis toks susitikimas nuo vasario mėnesio.
ES atstovai šiose trišalėse derybose nedalyvaus.
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