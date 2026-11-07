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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpui paskelbus apie „didelį susitarimą“ – griežta Europos žinutė

2026-11-07 11:27 / šaltinis: ELTA
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2026-11-07 11:27
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Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas pareiškė, kad taikos susitarimas dėl karo Ukrainoje negali būti sudarytas be ES valstybių dalyvavimo.

Kaja Kallas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (20)

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas pareiškė, kad taikos susitarimas dėl karo Ukrainoje negali būti sudarytas be ES valstybių dalyvavimo.

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„Negalime pasakyti, kaip ir kada Ukraina ir Rusija sudarys taikos sutartį“, – sakė ji po Varšuvoje vykusio Baltijos jūros valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimo.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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Kallas: taikos susitarimui dėl Ukrainos reikės ES dalyvavimo

„Kad bet koks susitarimas galėtų būti įgyvendintas, reikės, kad Europos Sąjunga būtų jo dalimi“, – pabrėžė K. Kallas.

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Prieš tai jau Europos Komisijos atstovė teigė, kad „Europos Sąjungos reikalas“ yra spręsti klausimus, „susijusius su jos saugumu“. Kelias į taikos susitarimą esą „dar ilgas“.

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Po susitikimo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėju JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie galimą „didelį susitarimą“ su Rusija, kuris galėtų apimti ne tik Ukrainą, bet ir galbūt „visą Europą“.

„Visi bus sužavėti“, – pridūrė jis.

Kitą savaitę antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje į trišales derybas dėl galimo karo Ukrainoje užbaigimo susirinks Rusijos, Ukrainos ir JAV derybininkai. Tai bus pirmasis toks susitikimas nuo vasario mėnesio.

ES atstovai šiose trišalėse derybose nedalyvaus.

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