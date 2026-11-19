Puikiai rungtynes pradėjusi „Hapoel“ 7-ąją minutę pirmavo 19:10. Vis dėlto „Paris“ iki kėlinio pabaigos sugebėjo priartėti – 22:26. Antrąjį ketvirtį svečiai pradėjo dvitaškį (28:22), bet tada sekė šeimininkų spurtas 14:0 – 36:28. Jiems pavyko išlikti priekyje ir įpusėjus mačui – 48:45.
Po didžiosios pertraukos Izraelio klubas laikėsi per vieną metimą nuo varžovų, tačiau jie atitrūko pateikę du tritaškius iš eilės – 67:58. Skirtumas praktiškai nepakito ir sužaidus tris kėlinius – 80:72.
Ketvirtajame ketvirtyje „Hapoel“ atkarpa 10:0 lėmė tai, kad jie išsiveržė į priekį – 84:82. Tiesa, tai truko labai neilgai, kadangi „Paris“ vėl grįžo į pirmaujančios komandos vaidmenį ir likus kiek mažiau nei 2 minutėms turėjo 6 taškų atsargą – 94:88.
„Hapoel“ nesutriko – kelios sėkmingos atakos leido priartėti (93:94), o apsigynę Antonio Blakeney greitoje atakoje pelnė dvitaškį su pražanga likus 25 sekundėms – 96:94. Lyderystės ėmėsi Nadiras Hifi, pataikęs tritaškį (97:96) ir palikęs oponentams dar 17 sekundžių. Lemiamos atakos metu A.Blakeney prarado kamuolį ir Frankas Ntilikina buvo priverstinai sustabdytas pražanga likus 1,8 sekundės. Prancūzas prametė abi baudas ir Zacho LeDay‘aus metimas per visą aikštelę buvo toli nuo tikslo.
„Paris“: Nadiras Hifi 18 (5 rez. perd., 23 naud. bal.), Jaredas Rhodenas 16, Frankas Ntilikina 12 (4/7 tritaškiai), Leopoldas Cavaliere ir Sebastianas Herrera po 8.
„Hapoel“: Antonio Blakeney 28 (4/7 tritaškiai, 24 naud. bal.), Elijah Bryantas 16, Ishas Wainrightas 11 (3/4 tritaškiai), Tomašas Satoransky 9 (19 naud. bal.).
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