Ši technologija leidžia išsaugoti elektromobiliui būdingą važiavimo charakterį, o prireikus kelionę tęsti naudojant benziną. Naujasis „Voyah Free REV“ šiemet dalyvauja konkurse „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Kam automobilyje reikalingas variklis, kuris nesuka ratų?
Daugelyje įkraunamų hibridų benzininis ir elektrinis varikliai gali tiesiogiai perduoti galią ratams. „Voyah Free REV“ pasirinkta kitokia konstrukcija, vadinama Range Extended Electric Vehicle, arba sutrumpintai REV.
Šiame automobilyje ratus visada suka elektros motorai. Benzininis 1,5 litro keturių cilindrų variklis neturi mechaninės jungties su varančiaisiais ratais – jis suka generatorių, kuris gamina elektros energiją.
Kol baterijoje pakanka energijos, automobilis gali važiuoti nenaudodamas benzino. Jos įkrovai sumažėjus, įsijungia vidaus degimo variklis ir pradeda gaminti elektrą. Taip vairuotojas gali tęsti kelionę nestodamas prie įkrovimo stotelės. Svarbu tai, kad „Voyah Free REV“ bateriją galima įkrauti ir įprastu būdu – prijungus automobilį prie elektros tinklo.
Visais ratais varomoje versijoje naudojami du elektros motorai. Priekinis išvysto 218 AG, o galinis – 272 AG. Bendra jų galia siekia 490 AG, todėl beveik 2,3 tonos sveriantis visureigis pasižymi gana įspūdinga dinamika.
Automobilyje sumontuota 43 kWh baterija. Pagal WLTP metodiką visais ratais varoma versija vien elektra gali nuvažiuoti iki 259 kilometrų. Gamintojas taip pat deklaruoja daugiau kaip 1000 kilometrų bendrą nuvažiuojamą atstumą, naudojant baterijoje ir degalų bake sukauptą energiją.
Vis dėlto šio tipo automobilių ekonomiškumas labai priklauso nuo naudojimo įpročių. Reguliariai kraunant bateriją, didžiąją kasdienių kelionių dalį galima įveikti nenaudojant benzino. Tačiau ilgesnėse kelionėse, kai energiją daugiausia tiekia generatorius, degalų sąnaudos gerokai padidėja.
Pneumatinė pakaba ir sportiškas charakteris
Nors „Voyah Free REV“ pirmiausia skirtas komfortiškoms kelionėms, jo važiuoklėje naudojama nemažai techniškai įdomių sprendimų. Vienas jų – adaptyvioji pneumatinė pakaba, leidžianti keisti automobilio prošvaisą net 100 mm diapazone. Važiuojant didesniu greičiu kėbulas gali būti nuleidžiamas, o prastesniuose keliuose – pakeliamas.
Pneumatinė pakaba taip pat leidžia keisti važiavimo charakterį. Komforto režimu automobilis orientuotas į švelnesnį kelio nelygumų sugėrimą, o pasirinkus sportiškesnius nustatymus pakaba tampa standesnė.
„Free REV“ kėbulo linijos gana aptakios, o žemėjanti stogo forma ir galinis spoileris suteikia jam daugiau sportiškumo nei daugeliui tradicinių šeimyninių visureigių.
Automobilio priekyje dominuoja plačios radiatoriaus grotelės, kurias viršuje jungia šviečianti juosta su apšviestu „Voyah“ logotipu.
Nors modelis labiau pritaikytas asfaltuotiems keliams, visų varančiųjų ratų sistema ir reguliuojama prošvaisa leidžia juo važiuoti ir prastesniais žvyrkeliais. Be to, visureigis gali tempti iki dviejų tonų sveriančią priekabą su stabdžiais.
Trys ekranai, kurie gali judėti
Įsėdus į „Voyah Free REV“, pirmiausia dėmesį patraukia beveik per visą prietaisų skydelio plotį besidriekianti ekranų sistema.
Ją sudaro trys 12,3 colio ekranai. Viename pateikiama vairuotojui svarbi informacija, centriniame valdomos automobilio funkcijos, o trečiasis skirtas priekiniam keleiviui. Tačiau neįprasčiausia tai, kad visas ekranų kompleksas gali pakilti arba nusileisti. Ši funkcija leidžia keisti prietaisų skydelio išvaizdą ir ekranų padėtį.
Toks sprendimas gana gerai atspindi „Voyah“ požiūrį į automobilių saloną – gamintojas siekia išsiskirti ne vien įrangos gausa, bet ir neįprastais technologiniais sprendimais.
Komforto įrangos sąraše galima rasti elektra reguliuojamas priekines sėdynes su šildymo, ventiliavimo bei masažo funkcijomis. Salone taip pat naudojamos minkštos apdailos medžiagos, o panoraminis stogas suteikia daugiau natūralios šviesos.
Prabangos įspūdį kuria ir „Dynaudio“ garso sistema. Nors „Voyah“ vardas Europoje dar nėra toks pažįstamas kaip tradicinių prabangių automobilių gamintojų, įrangos pasiūla rodo, į kokius pirkėjus orientuotas šis modelis.
Erdvaus visureigio privalumai
„Voyah Free REV“ sukurtas penkiems keleiviams. Beveik trijų metrų atstumas tarp ašių leidžia pasiūlyti erdvų saloną, kuriame net ir aukštesni keleiviai gali patogiai įsitaisyti antrojoje sėdynių eilėje. Bagažinės talpa siekia 560 litrų, o nulenkus galinių sėdynių atlošus galima išnaudoti iki 1320 litrų erdvę.
Vairuotojui numatytos įvairios pagalbos sistemos, tarp jų – adaptyvioji greičio palaikymo, automatinio avarinio stabdymo, aklosios zonos stebėjimo ir eismo juostos palaikymo funkcijos.
Manevruojant padeda 360 laipsnių aplinkos vaizdo kamerų sistema. Priklausomai nuo įrangos, taip pat gali būti naudojama naktinio matymo technologija.
Konkurse dalyvaujančio „Voyah Free REV“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: 1,5 l benzininis generatorius + du elektros motorai
- Degalų rūšis: benzinas / elektra
- Elektros motorų galia: 360 kW / 490 AG
- Sukimo momentas: 720 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė, vienos pavaros reduktorius
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,5 s
- Maksimalus greitis: 200 km/val.
- Baterijos talpa: 43 kWh
- Degalų bako talpa: 56 l
- Nuvažiuojamas atstumas elektra: iki 259 km (WLTP)
- Bendras nuvažiuojamas atstumas: daugiau kaip 1000 km
- Svertinės degalų sąnaudos: 0,9 l/100 km
- Degalų sąnaudos su išsikrovusia baterija: 6,7 l/100 km (WLTP)
- Svoris: 2260 kg
- Bagažinės talpa: 560 l
- Ilgis: 4905 mm
- Plotis: 1950 mm
- Aukštis: 1645 mm
- Pradinė kaina: 59 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 59 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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