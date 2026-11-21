ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad kairės šlaunies užpakalinės dalies raumenį pasitempęs gynėjas nežais dar mažiausiai dvi savaites.
T. Haliburtonas nerungtyniauja nuo spalio 26 dienos, kai susižeidė susitikime su Milvokio „Bucks“. Iš pradžių buvo prognozuojama, kad jo reabilitacija truks bent dvi savaites, tačiau sugrįžimas į aikštę užsitęsė.
Pranešama, kad „Pacers“ neskuba grąžinti savo lyderio į rikiuotę, nes amerikietis ir anksčiau yra turėjęs problemų su kairės šlaunies raumenimis.
Be T. Haliburtono Indianos klubui sekasi sunkiai – per 11 rungtynių komanda iškovojo vos tris pergales.
Primename, kad gynėjas dėl Achilo sausgyslės plyšimo praleido visą 2025–2026 metų sezoną.
Šį sezoną sugrįžęs į aikštę T. Haliburtonas spėjo sužaisti ketverias rungtynes, per kurias vidutiniškai pelnė po 21,8 taško, atliko 9,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 4 kamuolius ir perėmė 1,3 kamuolio.
„Pacers“ per pirmąsias 15 sezono rungtynių iškovojo penkias pergales ir Rytų konferencijoje užima dešimtąją vietą.
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