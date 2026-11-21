Klivlando „Cavaliers“ NBA taurės rungtynėse namuose 128:119 įveikė Indianos „Pacers“ krepšininkus, o pagrindiniu pergalės kalviu tapo 51 tašką pelnęs J. Hardenas.
Gynėjas pataikė 15 metimų iš 26, tarp jų – 7 tritaškius iš 11. Jis taip pat realizavo visas 14 baudų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Tai buvo jau 26-osios J. Hardeno karjeros rungtynės, kuriose jis pelnė bent 50 taškų.Pagal šį rodiklį amerikietis aplenkė K. Bryantą ir pakilo į trečiąją vietą NBA istorijoje.
Paskutinį kartą 50 taškų ribą J. Hardenas buvo pasiekęs 2025 metų lapkričio 22 dieną, kai dar vilkėdamas Los Andželo „Clippers“ marškinėlius į Šarlotės „Hornets“ krepšį įmetė 55 taškus.
Vasario mėnesį į Klivlandą persikėlęs gynėjas taip pat pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą „Cavaliers“ gretose. Iki šiol jo geriausias pasirodymas buvo 36 taškai prieš Čikagos „Bulls“.
J. Hardenas tapo šeštuoju krepšininku Klivlando klubo istorijoje, per vienerias rungtynes pelniusiu bent 50 taškų.
Prie pergalės Donovanas Mitchellas prisidėjo 20 taškų, o po nugaros sumušimo sugrįžęs Peytonas Watsonas pridėjo 15.
„Pacers“ gretose po 21 tašką pelnė Ivica Zubacas ir Pascalis Siakamas. I. Zubacas taip pat atkovojo 10 kamuolių.
Trečiajame kėlinyje „Cavaliers“ pirmavo vos 74:73, tačiau tuomet surengė spurtą 21:4 ir susikrovė solidų pranašumą. Per šią atkarpą J. Hardenas pelnė 13 taškų, pataikydamas visus keturis metimus iš žaidimo, įskaitant du tritaškius.
Ketvirtajame kėlinyje Klivlando persvara buvo išaugusi iki 23 taškų – 113:90, tačiau Indianos krepšininkai atsakė spurtu 21:4.
Likus kiek daugiau nei dviem minutėms, svečiai priartėjo iki šešių taškų, bet D. Mitchello dvitaškis sustabdė jų bandymą sugrįžti.
„Cavaliers“ iškovojo trečiąją pergalę per pastarąsias ketverias rungtynes ir NBA taurės Rytų konferencijos B grupėje turi dvi pergales bei vieną pralaimėjimą.
Tuo metu „Pacers“ patyrė trečiąją nesėkmę paeiliui, o NBA taurėje jų rezultatas yra viena pergalė ir du pralaimėjimai.
„Cavaliers“: Jamesas Hardenas 51 (8/15 dvit., 7/11 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Donovanas Mitchellas 20 (6/10 dvit., 2/7 trit.), Peytonas Watsonas 15 (3/6 trit., 4 atk. kam., 4 kld.), Mario Hezonja 10 (2/4 trit., 10 atk. kam.), Thomas Bryantas 9 (6 atk. kam.), Jarrettas Allenas (3/7 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Samas Merrillas (2/7 trit.) po 6, Tyrese Proctoras 5, Meleekas Thomas 4 (0/4 trit., 4 per. kam., 4 rez. perd.), Norchadas Omieris 2.
„Pacers“: Pascalis Siakamas (6/11 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam.) ir Ivica Zubac (8/11 dvit., 10 atk. kam.) po 21, Kelly Oubre (3/5 dvit., 3/5 trit., 6 atk. kam.) ir Obi Toppinas (4/6 dvit., 2/5 trit.) po 17, Andrew Nembhardas 12 (3/6 trit., 8 rez. perd.), Jarace Walkeris 8, Larry Nance 7, Bradenas Smithas 5 (5 rez. perd.), Jalenas Slawsonas 4, Quentonas Jacksonas 3 (1/5 trit.), Aaronas Nesmithas (10 atk. kam., 7 rez. perd.) ir T.J. McConnellas po 2.
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