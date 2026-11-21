Šioje trasoje yra daugybė ilgų ir didelės apkrovos posūkių, kurie ypač stipriai veikia padangas. Dėl įvesto apribojimo komandos per 57 ratų lenktynes privalės atlikti mažiausiai du sustojimus techninio aptarnavimo zonoje. Tokia pati tvarka galiojo ir praėjusiais metais.
27 ratų limitas bus taikomas kiekvienam padangų komplektui per visas savaitgalio sesijas. Tai reiškia, kad įskaičiuojami ne tik lenktynėse, bet ir treniruotėse ar kvalifikacijoje nuvažiuoti ratai. Pavyzdžiui, jeigu padangų komplektas treniruotėse bus naudotas 10 ratų, lenktynėse su juo bus galima įveikti dar daugiausiai 17 ratų.
Praėjusiais metais Kataro etape vienu padangų komplektu buvo leidžiama nuvažiuoti ne daugiau kaip 25 ratus. Šįkart limitas padidintas dėl mažesnės 2026 metų bolidų prispaudžiamosios jėgos, palyginti su praėjusio sezono bolidais, bei papildomai sustiprintos padangų konstrukcijos.
Praėjusiais metais šis apribojimas turėjo didelės įtakos lenktynių rezultatams. „McLaren“ padarė strateginę klaidą, kai saugos automobiliui pasirodžius trasoje nepakvietė savo pilotų į techninio aptarnavimo zoną, nors tai padarė beveik visi varžovai. Dėl tokio sprendimo komanda prarado galimybę iškovoti pergalę.
Tai jau trečias kartas per pastaruosius ketverius metus, kai Kataro etape įvedamas padangų naudojimo limitas.
„Pirelli“ sprendimą pavadino atsargumo priemone, kurią lėmė išskirtinės Lusailo trasos savybės. Padangos čia patiria dideles energines apkrovas, kaista ir stipriai dėvisi. Bendrovė taip pat patikslino, kad į 27 ratų limitą bus įskaičiuojami ratai, įveikti tiek įprastomis sąlygomis, tiek paskui saugos automobilį ar virtualų saugos automobilį. Lenktynių metu bus skaičiuojami visi ratai nuo starto signalo iki finišo vėliavos. Į limitą nebus įtraukiami apšilimo ir formavimo ratai bei ratai, įveikti jau pasibaigus lenktynėms. Kitose sesijose net ir pradėtas, bet nebaigtas ratas bus įskaičiuotas kaip visas.
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