Nugalėtojų gretose dominavo Anthony Davisas, kuris pelnė 36 taškus ir atkovojo 11 kamuolių.
Šių metų NBA naujokų biržoje pirmuoju šaukimu pasirinktas AJ Dybantsa taip pat užfiksavo dvigubą dublį – surinko 20 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Čikagos ekipai po 16 ir 15 taškų atitinkamai pelnė Normanas Powellas bei Buddy Hieldas.
Matas Buzelis pralaimėtojų gretose per 25 žaidimo minutes surinko 9 taškus (3/5 dvit., 1/5 trit.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, tačiau prasižengė 4 kartus ir suklydo 3 sykius.
Pirmoje rungtynių pusėje „Bulls“ turėjo net 15 taškų pranašumą, tačiau po ilgosios pertraukos iniciatyvą perėmė svečiai.
Trečiąjį kėlinį „Wizards“ pradėjo spurtu 15:2, o po A. Daviso dvitaškio įgijo penkių taškų persvarą – 67:62.
Vašingtono ekipa trečiąjį ketvirtį laimėjo 23:9 ir prieš lemiamą rungtynių dalį pirmavo 75:69.
Ketvirtajame kėlinyje svečiai surengė dar vieną spurtą 12:0, kurį papuošė įspūdingas A. Dybantsos dėjimas atbulomis greitoje atakoje.
Likus 7 min. 31 sek., naujokas dvitaškiu padidino „Wizards“ persvarą iki 89:78.
Vis dėlto šeimininkai nepasidavė. Likus 43 sek., Nicui Claxtonui realizavus abu baudų metimus, skirtumas sumažėjo iki dviejų taškų – 94:96.
Paskutinėmis sekundėmis N. Powellas turėjo galimybę išlyginti rezultatą, tačiau jo metimas iš arti skriejo pro šalį. Kitoje aikštės pusėje T. Youngas pataikė abi baudas ir įtvirtino svečių pergalę.
Tai buvo jau antroji „Wizards“ pergalė prieš „Bulls“ šį sezoną. Spalio 24-ąją Vašingtono klubas Čikagoje triumfavo 124:120.
NBA taurės grupių etape „Wizards“ dabar turi dvi pergales ir vieną pralaimėjimą, o „Bulls“ – vieną pergalę ir dvi nesėkmes.
Čikagos komandai nepadėjo naujokas Calebas Wilsonas, kuris po lapkričio 12 dieną atliktos dešinės plaštakos operacijos praleido penktąsias rungtynes paeiliui.
„Bulls“: Normanas Powellas 16 (6/13 dvit., 1/5 trit.), Buddy Hieldas 15 (4/9 trit., 4 atk. kam.), Tre Jonesas 12 (5/13 dvit., 7 rez. perd.), Nicas Claxtonas 11 (4/8 dvit., 7 atk. kam.), Isaac Okoro (7 atk. kam.) ir Matas Buzelis (3/5 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam.) po 9, Noa Essengue 8 (4 atk. kam.), Zachas Collinsas (4 rez. perd.) ir Patrickas Williamsas (0/4 trit.) po 6, Joshas Giddey 2 (1/5 dvit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.).
„Wizards“: Anthony Davis 36 (16/26 dvit., 11 atk. kam.), AJ Dybantsa 20 (7/14 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 6 rez. perd.), Trae Youngas 16 (0/5 dvit., 4/8 trit., 5 rez. perd.), Kyshawnas George 11 (4/9 dvit., 1/8 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Khris Middletonas 5, Alexas Sarras ir Bubas Carringtonas po 3, Bilalas Coulibaly (5 atk. kam.) ir Tre Johnsonas po 2.
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