Tinklalaidėje „The Old Man and The Three“ amerikietis pabrėžė, kad slovėno sugebėjimai ginantis yra gerokai nuvertinami.
„Žmonės sako, kad jis nėra geras gynėjas. Bet jis ginasi geriau, nei daugelis mano. Jis perima kamuolius perdavimo linijose, puikiai padeda komandos draugams gynyboje ir yra labai protingas“, – kalbėjo W. Kessleris.
Šio sezono statistika taip pat suteikia argumentų L. Dončičiaus gynėjams.
Per 14 rungtynių slovėnas vidutiniškai pelno po 38,1 taško, atkovoja 7 kamuolius ir atlieka 7,6 rezultatyvaus perdavimo. Pagal rezultatyvumą jis pirmauja visoje NBA.
Be to, L. Dončičius per susitikimą vidutiniškai perima po 1,9 kamuolio ir blokuoja 0,6 metimo.
Varžovai, atakuodami krepšį prieš slovėno gynybą, pataiko vos 37,7 proc. metimų iš žaidimo.
Vieną įspūdingiausių sezono pasirodymų L. Dončičius surengė lapkričio 1-ąją, kai „Lakers“ 131:125 įveikė Toronto „Raptors“.
Tąkart gynėjas pelnė 45 taškus, atkovojo 15 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 5 kamuolius ir blokavo vieną metimą.
L. Dončičiaus pastangas gynyboje anksčiau yra gyręs ir „Lakers“ vyriausiasis treneris JJ Redickas, išskyręs slovėno pozicijos pasirinkimą, komunikaciją bei aktyvumą komandinėje gynyboje.
Sezoną 13 pergalių per 16 rungtynių pradėjęs Los Andželo klubas artimiausiame susitikime namuose priims Sakramento „Kings“ krepšininkus.
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