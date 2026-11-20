Pirmajame ture Elektrėnų „Žaibas“ 16:13 (4:1, 4:3, 5:5, 3:4) įveikė „KVT Cherno Morę“ (Bulgarija). Varžovai skirtumą sušvelnino tik paskutinėmis minutėmis, kai pelnė 3 įvarčius be atsako.
„Žaibo“ gretose išsiskyrė net 9 įvarčius įmetęs Janas Bakulo. 3 įvarčius pelnė Aleksa Petrovski, o po 1 – Aurimas Jonkus, Lukas Andrejaitis, Ernestas Pumputis ir Benas Siliūnas.
Šeštadienį antrajame ture „Žaibas“ susitiks su „Paredes Polo“ (Portugalija).
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