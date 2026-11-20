„Spurs“ namuose 124:112 įveikė Los Andželo „Clippers“ krepšininkus ir atsitiesė po pralaimėjimo Detroito „Pistons“ ekipai, kuris nutraukė 12 pergalių seriją.
Nugalėtojų gretose dominavo V. Wembanyama, pelnęs 32 taškus (13/26 metimų iš žaidimo) ir atkovojęs 11 kamuolių.
Prancūzas jau septintą kartą šį sezoną pasiekė bent 30 pelnytų taškų ribą.
Steponas Castle'as taip pat užfiksavo dvigubą dublį – surinko 21 tašką ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Julianas Champagnie pridėjo 20 taškų.
„Clippers“ gretose po 23 taškus pelnė Darius Garlandas ir Brookas Lopezas, o Maxas Strusas pridėjo 18 taškų (5/8 trit.).
Antrajame kėlinyje po S. Castle'o tritaškio „Spurs“ pirmą kartą įgijo dviženklę persvarą – 38:28.Ketvirtajame kėlinyje S. Castle'as perėmė kamuolį ir atliko perdavimą J. Champagnie, kurio tritaškis padidino šeimininkų pranašumą iki 105:97.
Nors B. Lopezas ir M. Strusas atsakė dviem tolimais metimais paeiliui, San Antonijaus ekipa išsaugojo iniciatyvą ir iškovojo pergalę.
„Clippers“ iš viso pataikė 17 tritaškių iš 42, o „Spurs“ realizavo 11 tolimų metimų iš 31.
San Antonijaus klubas šį sezoną laimėjo 12 iš 13 rungtynių, kuriose bent kartą pirmavo dviženkliu skirtumu.
Šeimininkams negalėjo padėti Dylanas Harperis, kuris ankstesnėse rungtynėse su „Pistons“ paslydo ir patyrė kairiojo klubo raumenų patempimą.
Prognozuojama, kad gynėjas be krepšinio praleis nuo vienos iki trijų savaičių.
Jo vietą rotacijoje užėmęs Jordanas McLaughlinas per 11 minučių atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir nė karto nesuklydo.
Jam būnant aikštėje „Spurs“ varžovus pranoko 16 taškų skirtumu.
Artimiausiose rungtynėse San Antonijaus ekipa namuose priims Naujojo Orleano „Pelicans“, o „Clippers“ išvykoje susitiks su Dalaso „Mavericks“.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 32 (11/19 dvit., 2/7 trit., 11 atk. kam.), Stephonas Castle 21 (5/8 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 12 rez. perd., 8 kld.), Julianas Champagnie 20 (4/5 dvit., 4/9 trit., 4 atk. kam.), Devinas Vassellas 15 (5/8 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), De'Aaronas Foxas (5 rez. perd., 4 kld.) ir Keldonas Johnsonas (4/6 dvit., 5 atk. kam.) po 10, Harrisonas Barnesas 9, Luke Kornetas 4, Carteris Bryantas 3.
„Clippers“: Brookas Lopezas (5/7 trit., 4 rez. perd.) ir Darius Garlandas (5/6 dvit., 3/11 trit., 5 rez. perd.) po 23, Maxas Strus 18 (5/9 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Rui Hachimura 17 (5/9 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam.), Derrickas Jonesas 8, Keatonas Wagleris 7 (2/6 dvit., 1/4 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Isaiahas Jacksonas (4 atk. kam.) ir Kris Dunnas po 6, Yaničius Konanas Niederhauseris ir Gradey Dickas po 2.
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