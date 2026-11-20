Niujorko klubas išvykoje 102:99 palaužė Minesotos „Timberwolves“ krepšininkus, nors antroje rungtynių pusėje vos neiššvaistė 19 taškų pranašumo.
K. Townsas per susitikimą pelnė 22 taškus, iš kurių 17 surinko pirmoje rungtynių pusėje, ir atkovojo 12 kamuolių.
Jalenas Brunsonas pridėjo 21 tašką ir 7 rezultatyvius perdavimus, o OG Anunoby pelnė 15 taškų.
Trečiajame kėlinyje „Knicks“ pirmavo 19 taškų skirtumu, tačiau šeimininkai sugebėjo sugrįžti į kovą.
Niujorko komanda per paskutines 3 min. 26 sek. nepelnė nė taško, o likus 2 min. 34 sek. Ayo Dosunmu tritaškiu sumažino atsilikimą iki trijų taškų.
Netrukus A. Dosunmu pataikė dar vieną tolimą metimą, kuris būtų išlyginęs rezultatą, tačiau teisėjai jo neįskaitė dėl anksčiau užfiksuoto atakai skirto laiko pažeidimo.
Peržiūrėjus epizodą paaiškėjo, kad prieš tai LaMelo Ballo metimas buvo lietęs lanką, tačiau teisėjo švilpukas jau buvo sustabdęs žaidimą.
Likus 9,9 sek., L. Ballas prametė rezultatą galėjusį išlyginti tritaškį, o daugiau progų išsigelbėti „Timberwolves“ nesulaukė.
Minesotos gretose rezultatyviausias buvo Jonathanas Kuminga, kuris po dvejų praleistų rungtynių dėl dešiniojo peties sumušimo sugrįžo į aikštę ir pelnė 23 taškus.
L. Ballas pridėjo 15 taškų, tačiau pataikė vos 6 metimus iš 21.
Artimiausiose rungtynėse „Knicks“ namuose priims Portlando „Trail Blazers“, o „Timberwolves“ susitiks su Memfio „Grizzlies“.
„Timberwolves“: Jonathanas Kuminga 23 (5/9 dvit., 2/4 trit., 5 kld.), Jadenas McDanielsas 17 (2/6 dvit., 4/4 trit.), LaMelo Ballas 15 (3/11 dvit., 3/10 trit., 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Terrence Shannonas 10 (4/9 dvit., 4 atk. kam.), Rudy Gobertas 9 (4/6 dvit., 7 atk. kam.), Trey Lylesas 8 (2/4 trit., 6 atk. kam.), Ayo Dosunmu (2/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Bonesas Hylandas (1/4 trit.) po 6, Joanas Beringeris 5.
„Knicks“: Karl-Anthony Townsas 22 (7/12 dvit., 2/8 trit., 12 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Jalenas Brunsonas 21 (4/15 dvit., 4/5 trit., 7 rez. perd.), OG Anunoby 15 (5/9 dvit., 7 atk. kam.), Joshas Hartas 11 (3/5 trit., 6 atk. kam.), Landry Shametas 10, Mikalas Bridgesas 8 (2/4 trit.), Tyleris Kolekas 6 (5 rez. perd.), Andre Drummondas 4 (4 atk. kam.), Milesas McBride 3, Jose Alvarado 2.
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