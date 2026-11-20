Milvokio ekipa namuose 114:124 nusileido Portlando „Trail Blazers“ krepšininkams ir patyrė jau 12-ąjį pralaimėjimą iš eilės.
Tai antra ilgiausia nesėkmių serija per visą „Bucks“ istoriją. Prasčiau klubui sekėsi tik 1996 metų kovą, kai pralaimėjo 15 susitikimų paeiliui.
Vos vieną pergalę per pirmąsias 16 rungtynių iškovojęs Milvokio klubas taip pat fiksuoja prasčiausią sezono startą savo istorijoje.
K. Jakučionis pralaimėtojų gretose per 22 žaidimo minutes pelnė 18 taškų (3/5 dvit., 3/6 trit., 3/5 baud.), sugriebė 3 atšokusius kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus bei padarė 2 klaidas.
Tiek pat pelnė ir antrą kartą starto penkete rungtyniavęs naujokas Nate'as Amentas, kuris taip pat atkovojo 9 kamuolius. Abu šie rodikliai – geriausi jo trumpoje NBA karjeroje.
Rezultatyviausias „Bucks“ gretose buvo Tyleris Herro, surinkęs 19 taškų.
Vis dėlto pagrindiniu vakaro herojumi tapo į Milvokį sugrįžęs Damianas Lillardas.Po dviejų sezonų „Bucks“ gretose 2025 metų vasarą klubą palikęs gynėjas pirmą kartą sugrįžo į buvusią namų areną kaip varžovų žaidėjas.
D. Lillardas pelnė 33 taškus, pagerino asmeninį šio sezono rezultatyvumo rekordą ir atvedė „Trail Blazers“ į pergalę.
Praėjusį sezoną amerikietis taip pat lankėsi Milvokyje su Portlando komanda, tačiau dėl Achilo sausgyslės traumos tuomet nežaidė.
Nugalėtojams Scootas Hendersonas pridėjo 27 taškus ir taip pat sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Jrue Holiday pelnė 22, o Toumani Camara visus savo 18 taškų surinko po ilgosios pertraukos.
Rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net 20 kartų, o rezultatas buvo lygus aštuonis sykius.
Likus 3 min. 18 sek., T. Herro dvitaškiu sumažino „Bucks“ atsilikimą iki minimumo – 114:115.
Tačiau tai buvo paskutiniai Milvokio komandos taškai. Svečiai susitikimą užbaigė spurtu 9:0 ir išsivežė pergalę.
„Bucks“ vertėsi be peties traumas patyrusių Kyle'o Kuzmos ir Myleso Turnerio.
Portlando ekipai negalėjo padėti Deni Avdija, dėl kairės pėdos skausmų praleidęs antrąsias rungtynes paeiliui, bei Ja Morantas, kuris dėl šlaunies raumens patempimo nežaidė jau 11-ąjį kartą iš eilės.
Artimiausias rungtynes K. Jakučionio atstovaujama „Bucks“ šeštadienį išvykoje žais su Filadelfijos „76ers“, o „Trail Blazers“ susitiks su Niujorko „Knicks“.
„Bucks“: Tyleris Herro 19 (3/6 dvit., 4/7 trit., 4 atk. kam., 4 kld.), Nate Amentas (4/6 dvit., 2/5 trit., 9 atk. kam.) ir Kasparas Jakučionis (3/5 dvit., 3/6 trit.) po 18, Ryanas Rollinsas 15 (4/6 dvit., 1/5 trit., 4 per. kam., 6 rez. perd.), Braydenas Burriesas 14 (3/8 dvit., 2/5 trit.), Kel'elas Ware 11 (2/4 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Jaime Jaquezas 9 (2/7 dvit., 1/4 trit.), Pete Nance 7 (1/5 trit.), Caris LeVertas 3.
„Trail Blazers“: Damianas Lillardas 33 (5/6 dvit., 5/12 trit., 6 atk. kam., 4 kld.), Scootas Hendersonas 27 (3/6 dvit., 5/6 trit., 7 atk. kam.), Jrue Holiday 22 (6/8 dvit., 2/6 trit., 4 per. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Toumani Camara 18 (4/8 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Sidy Cissoko 13 (4/4 dvit., 1/4 trit., 5 atk. kam.), Donovanas Clinganas 7 (13 atk. kam.), Jaysonas Kentas ir Yangas Hansenas po 2.
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