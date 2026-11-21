Italas paskutiniame kvalifikacijos važiavime trasą įveikė 0.258 sek. greičiau nei M. Verstappenas. Vis dėlto K. Antonelli dėl variklio komponentų keitimo turės atlikti penkių starto pozicijų baudą, todėl iš pirmosios vietos nukris į šeštąją.
Tai reiškia, kad pirmąją starto eilę užims M. Verstappenas ir „Mercedes“ atstovas George'as Russellas. Britas nuo olando atsiliko vos 0.073 sek.
Ketvirtąją vietą kvalifikacijoje užėmęs „McLaren“ pilotas Lando Norrisas dėl K. Antonelli baudos pakils į trečiąją poziciją ir lenktynes pradės iš antrosios eilės. Šalia jo startuos „Red Bull“ lenktynininkas Isackas Hadjaras.
Abu „Ferrari“ pilotai Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas net nepateko į trečią kvalifikacijos dalį ir liko atitinkamai 11-oje bei 12-oje vietose. Vis dėlto abu lenktynininkai pakils po vieną poziciją dėl dešimties vietų baudos „McLaren“ atstovui Oscarui Piastri, kuris kvalifikacijoje buvo septintas.
Dėl K. Antonelli baudos aukštyn pakils šeštą rezultatą užfiksavęs „Racing Bulls“ naujokas Arvidas Lindbladas. Jo komandos draugas Liamas Lawsonas startuos septintas, o „Alpine“ pilotai Pierre'as Gasly ir Franco Colapinto – atitinkamai aštuntas ir devintas.
K. Antonelli sėkmingą paskutinį bandymą atliko neįprastomis aplinkybėmis. Siekdami pasinaudoti oro „maišo“ suteikiamu pranašumu tiesiosiose, lenktynininkai stengėsi užimti kuo palankesnes pozicijas trasoje. Italas ir jo komandos draugas G. Russellas įsivėlė į kovą dėl vietos su „Alpine“ bei „Racing Bulls“ pilotais. Galiausiai K. Antonelli trasoje pasirodė paskutinis ir prie starto linijos spėjo atvažiuoti likus vos sekundei iki kvalifikacijos pabaigos. Jis važiavo maždaug sekunde atsilikdamas nuo A. Lindblado, tačiau būtent tai padėjo išnaudoti itin stiprų oro „maišo“ efektą Las Vegaso trasoje.
Las Vegaso GP kvalifikacijos rezultatai:
„Tai buvo vien tik oro „maišo“ nuopelnas. Pradėdamas ratą buvau vos sekunde atsilikęs nuo priekyje važiavusio bolido ir maniau, kad ratas bus sugadintas, tačiau čia oro „maišo“ efektas yra itin stiprus“, – per komandos radiją sakė K. Antonelli, išgirdęs, kad užfiksavo geriausią rezultatą.
Tuo metu M. Verstappenas atskleidė, kad vis dar susiduria su bolido problemomis, kurios jį lydėjo ir Brazilijos etape.
„Turėjau keistų problemų, kurios buvo jau Brazilijoje, ir vis dar bandau suprasti, kaip su jomis susitvarkyti. Kvalifikacijoje pavyko viską suderinti. Pirmasis mano ratas buvo beveik toks geras, koks tik galėjo būti, atsižvelgiant į oro „maišo“ efektą. Pirmoji starto eilė mums yra geras rezultatas“, – kalbėjo dukart Las Vegaso GP laimėjęs olandas.
G. Russellas taip pat liko patenkintas savo pasirodymu, nors ir nepavyko iškovoti „pole“ pozicijos.
„Apskritai tai buvo labai solidi kvalifikacija ir gera diena. Norėjau startuoti pirmas, tačiau savo pasirodymu esu labiau patenkintas nei Meksikoje, kai taip pat buvau pirmoje eilėje. Kimi atliko puikų darbą. Tikriausiai jis pats manė, kad dėl tokio mažo atstumo iki priekyje važiuojančio bolido nieko gero nebus, bet oro „maišas“ suveikė“, – sakė britas.
Pilotų įskaitoje titulą jau yra užsitikrinęs K. Antonelli (390 taškų). Dėl antros vietos kovoja M. Verstappenas (279), G. Russellas (262), L. Hamiltonas (261), Ch. Leclercas (249) bei L. Norrisas (246). Konstruktorių įskaitoje pirmauja „Mercedes“ (652), lenkianti „Ferrari“ (510), „Red Bull“ (415) bei „McLaren“ (398) ekipas.
Las Vegaso GP lenktynės prasidės sekmadienį 6 val. ryte Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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