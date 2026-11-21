Šeimininkai rungtynes pradėjo vangiai (7:14) ir nors pirmąjį kėlinį „Partizan“ laimėjo 22:20, „Bešiktaš“ antrajame ketvirtyje vėl žaidė sėkmingesnę atkarpą – 38:30. Vis tik paskutinę ketvirčio minutę Carlikas Jonesas pelnė taškus su pražanga, o Alessandro Pajola smeigė tritaškį su sirena – 41:41.
„Partizan“ po pertraukos iš lėto pradėjo perimti iniciatyvą nuo gynybos, o ketvrtąjį kėlinį pradėjo atkarpa 8:2 ir įgijo dviženklę persvarą – 71:61. Po šio smūgio svečiai iš Turkijos nesutriko, Lonnie Walkeris pelnė 9 taškus paeiliui, o DaQuanas Jeffriesas likus 12 sekundžių lygino rezultatą – 77:77. C.Jonesas gavo bloką lemiamoje atakoje ir viskas persikėlė į pratęsimą.
Tas blokas, panašu, pažadino C.Jonesą. „Partizan“ varikliukas pratęsime pelnė 7 taškus, iš kurių paskutinis prasiveržimas baigėsi taškais su pražangą ir taip buvo uždarytos rungtynės.
Iki tol strigęs C.Jonesas per 32 minutes surinko 21 tašką (7/9 dvit., 1/3 trit., 4/6 baud.), 4 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas ir 23 naudingumo balus.
Svečių negelbėjo laikrodį atsukinėjęs Scottie Wilbekinas. Gynėjas surinko 14 taškų, 6 atkovotus kamuolius, 10 rezultatyvių perdavimų ir 25 naudingumo balus.
„Partizan“: Carlikas Jonesas 21 (7/9 dvit., 4 kld.), Kyle'as Allmanas 18 (6/7 baud., 25 naud.), Kevarriusas Hayesas 14 (7/8 dvit.), Alessandro Pajola 12 (4/7 trit., 8 rez. perd.), Tonye Jekiri 11.
„Bešiktaš“: Lonnie Walkeris 22 (5/8 dvit., 4/9 trit.), Scottie Wilbekinas 14 (2/8 trit., 6 atk. kam., 10 rez. perd., 25 naud.), DaQuanas Jeffriesas, Wenyenas Gabrielis ir Conoras Morganas po 8.
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