Graikijos klubas laikinais namais tapusioje SUNEL arenoje 92:76(19:14, 31:19, 19:16, 19:24) triuškino Madrido „Real“ (7/6).
OLY geriau pradėjo rungtynes, o Kosto Papanikolaou dvitaškis antrojo kėlinio viduryje sukūrė 15 taškų persvarą (37:22). Aleksandras Vezenkovas pasižymėjo įspūdingu rezultatyviu perdavimu, kai Codi Milleriui-McIntyre'ui kamuolį per save padavė nusisukęs.
WHAT HAS HE BEEN ON LATELY… #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/ONrGaZUdXI— EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026
Pirmąją mačo pusę Tyrique'as Jonesas uždarė tiksliu metimu iš aikštės viduriu, o trankiai startavo ir po ilgosios pertraukos. Aukštaūgis vieną po kito atliko du dėjimus, antrąjį sugrūsdamas per Walterį Tavaresą – 54:35.
Uhm… T. Jones from HALF-COURT 🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/AYNscj95kC— EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026
Skirtumas tarp komandų nenustojo augęs, o po A.Vezenkovo taškų greitoje atakoje pasiekė naują rekordinę ribą – 73:49.
Walteris Tavaresas dar pakibirkščiavo su Donta Hallu, uždirbdamas amerikiečiui techninę pražangą, bet jau kitoje atakoje milžinas iš Žaliojo Kyšulio salų prasižengė puolime. Iki mačo pabaigos intrigos svečiai neatkūrė, nors skirtumą ir kiek sušvelnino.
Vieną efektyviausių karjeros mačų sužaidė T.Jonesas – 22 minutės, 22 taškai (9/10 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), 8 atkovoti, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 3 pražangos bei 30 naudingumo balų.
A.Vezenkovas po rungtynių sulaukė legendinio tautiečio sveikinimų – jam ranką spaudė Bulgarijos futbolo ikona Hristo Stoichkovas.
TWO BULGARIAN SPORTING ICONS IN ONE FRAME 🇧🇬 Basketball star SASHA VEZENKOV and football legend HRISTO STOICHKOV shared a special moment after Olympiacos’ victory over Real Madrid. 👏 (🎥| Euroleague TV) https://t.co/9kvSjBrovCREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 20, 2026
Tuo tarpu „Real“ klydo beveik taip pat dažnai (17), kaip ir dalinosi rezultatyvius perdavimus (19).
„Olympiacos“ po trylikos turų dalinasi pirmąją vietą su Valensijos „Valencia“ (10/3), „Real“ stumdosi įkrintamųjų zonoje.
Kitame ture Madrido klubas priims Kauno „Žalgirį“ (8/5), Pirėjo klubas lauks Tel Avivo „Hapoel“ (7/6) vizito.
„Olympiacos“: Tyrique'as Jonesas 22 (9/10 dvitaškių, 8 atk. kam., 3 per. kam., 30 naud. bal.), Evanas Fournier 17 (3/6 tritaškių, 5 rez. perd., 3 per. kam.), 14 – Aleksandras Vezenkovas 14 (3/8 tritaškių, 7 atk. kam.), Donta Hallas 11, Tysonas Wardas 10.
„Real“: Theo Maledonas 17 (7 rez. perd.), Chuma Okeke 12 (4/9 tritaškių), Damianas Jonesas 10 (0/5 tritaškių, 11 atk. kam.).
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