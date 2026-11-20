Apie tai ukrainietis papasakojo interviu žurnalistui Dmytro Gordonui.
„Iš pradžių, ir tai niekam nėra paslaptis, norėjau persikelti į „Arsenal“. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, mano agentas niekada negynė mano interesų – jis gynė tik savuosius. Tai supratau tik vėliau. Nebuvo jokių bandymų įgyvendinti mano svajonę ir tikslą – persikelti į „Arsenal“. Buvo tik bandymai uždirbti daugiau pinigų, nors tuo metu apie tai nežinojau“, – teigė M. Mudrykas.
Futbolininkas taip pat suabejojo, ar Jevheną Krasnikovą apskritai galima vadinti jo agentu. Pasak M. Mudryko, atstovas nedalyvavo pasirašant svarbius dokumentus, o už daugelį sprendimų esą buvo atsakingas kitas asmuo.
Ukrainietis tvirtino, kad ilgą laiką pasitikėjo savo atstovu ir pasirašydavo sutartis jų atidžiai neperskaitęs. Jis taip pat teigė, kad po persikėlimo į „Chelsea“ agentas gavo premiją, tačiau jam pačiam pažadėta pinigų dalis taip ir nebuvo išmokėta. M. Mudryko teigimu, dėl šių susitarimų vėliau kilo finansinių ir teisinių problemų.
2023 metų sausį „Chelsea“ įsigijo M. Mudryką iš Donecko „Šachtar“ už maždaug 70 mln. eurų, o su priedais sandorio vertė galėjo siekti 100 mln. eurų. Tuo metu dėl futbolininko aktyviai kovojo ir „Arsenal“, tačiau galiausiai jis pasirinko persikėlimą į „Stamford Bridge“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.