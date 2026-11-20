Rungtynės vyko labai permainingai – „Barca“ greitai įgijo dviženklę persvarą (21:11), o antrojo ketvirčio starte pirmavo 29:15, bet „Crvena Zvezda“ sužaidė įspūdingą atkarpą ir į pertrauką išėjo jau būdami priekyje – 44:40.
Tysono Carterio vedami svečiai po pertraukos buvo pabėgę iki 58:49, bet Justinas Robinsonas ir Dario Brizuela sugrąžino šeimininkus į kovą – 66:68.
Lemiamame ketvirtyje pirmaujanti komanda keitėsi tai į vieną, tai į kitą pusę, o likus mažiau nei dviem minutėms keturi paeiliui Dejano Davidovaco taškai vedė serbus į priekį – 85:83. Katalonai kertiniu momentu suklydo trissyk iš eilės, bet svečiai tuo nepasinaudojo ir Aleksandras Balcerowskis lygino rezultatą – 85:85. Galiausiai „Crvena Zvezda“ neužpuolė, A.Balcerowskis susižeidė čiurną, o atakoje 4 prieš 5 J.Robinsonas bandė išplėšti pergalę, bet buvo netikslus.
Pratęsime toliau tęsėsi tikra drama, o jau prasidėjus paskutinei minutei visą „Palau Blaugrana“ į viršų kėlė D.Brizuelos tritaškis – 98:97. Vis tik klasę parodė Jaredas Butleris, kuris provokavo pražangą ir sumetė baudas, o Christianas Koloko blokavo J.Robinsoną. Po šio epizodo katalonai kapituliavo.
Joshui Nebo buvo skirta trikdančioji pražanga, o tuomet Joelis Parra užsipuolė arbitrus ir buvo išvarytas iš aikštės, tad „Crvena Zvezda“ beliko sutvarkyti formalumus baudų metimais, o negana to techninę pražangą užsidirbo ir J.Robinsonas.
Karjeros rungtynes sužaidęs T.Carteris pataikė 7 tritaškius iš 10, pelnė 31 tašką ir surinko 30 naudingumo balų.
„Barcelona“: Dario Brizuela 22 (5/7 dvit., 3/5 trit., 31 naud.), Justinas Robinsonas 21 (3/7 dvit., 5/11 trit., 9 rez. perd., 5 kld.), Joelis Parra 20 (6/7 trit., 7 atk. kam., 26 naud.), Aleksandras Balcerowskis 11, Joshas Nebo 7 (5/6 baud., 6 atk. kam.).
„Crvena Zvezda“: Tysonas Carteris 31 (7/10 trit., 8/9 baud., 30 naud.), Jaredas Butleris 16 (1/5 trit., 7/7 baud., 6 rez. perd.), Jordanas Nwora 13, Christianas Koloko 11 (5/5 dvit., 7 atk. kam., 3 blok.), Semi Ojeleye 9.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.