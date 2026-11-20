Abu tenisininkai anksčiau grupėje įveikė Flavio Cobolli, tačiau nusileido Carlosui Alcarazui, todėl jų tarpusavio akistata tapo lemiama – jos nugalėtojas pateko į pusfinalį, kuriame susitiks su Alexanderiu Zverevu.
„Inalpi“ arenoje vykusioje dvikovoje D. Medvedevas demonstravo stabilesnį žaidimą. Ketvirtoji turnyro raketė puikiai priimdavo varžovo padavimus, o savo galingais smūgiais iš už galinės linijos vertė F. Tiafoe nuolat judėti ir sunkiai dirbti dėl kiekvieno taško.
Amerikietis taip pat turėjo gerų atkarpų – atliko kelis įspūdingus smūgius pagrindine raketės puse, o kartais puikiai pasinaudodavo giliai prie galinės linijos įsitvirtinusio ruso pozicija. Vis dėlto pirmojo seto pabaigoje nesėkmingai atliktas smūgis išorine raketės puse leido D. Medvedevui laimėti varžovo padavimų seriją ir įgyti lemiamą pranašumą.
Antrajame sete amerikietis dar kartą pralaimėjo savo padavimų seriją rezultatui esant 4:4. Devintajame geime F. Tiafoe iš pradžių atlaikė tris „break pointus“, tačiau galiausiai nesėkmingai atliko smūgį išorine raketės puse. D. Medvedevas netrukus užtikrintai užbaigė mačą savo padavimais.
Rusui tai buvo jau 54-oji pergalė šį sezoną. Praėjusiais metais jis nepateko į prestižinį sezono baigiamąjį turnyrą, tačiau šiemet laimėjo keturis pagrindinio turo turnyrus ir sugrįžo į elitinį aštuonetą.
Penktąjį sezono titulą ir antrąjį „ATP Finals“ trofėjų (pirmąjį iškovojo 2020 metais) D. Medvedevas bandys iškovoti šeštadienį. Pusfinalyje jo lauks A. Zverevas, prieš kurį rusas tarpusavio susitikimuose pirmauja 14-8.
Pirmasis pusfinalis tarp C. Alcarazo ir Beno Sheltono prasidės ne anksčiau kaip 15.30 val. Lietuvos laiku, o D. Medvedevo ir A. Zverevo akistata – ne anksčiau kaip 21.30 val. Lietuvos laiku.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,75 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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