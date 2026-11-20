„Bayern“ futbolininkai namuose 1:1 pabaigė rungtynes su „Koln“ komanda.
Dvikovą sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie 12-ąją minutę įsiveržė į priekį. Įvartį pelnė Mike`as Moore`as.
„Bayern“ problemos suintensyvėjo po kelių minučių. Tuomet aikštę buvo priverstas palikti Harry Kane`as. Jis rungtynių nebegalėjo tęsti dėl patirtos traumos.
Dar pirmajame kėlinyje Vokietijos čempionams pavyko atstatyti lygų rezultatą. Į varžovų vartus kamuolį pasiuntė ir rezultatą išlygino Nathanielis Brownas.
Visgi, antrajame kėlinyje arčiau įvarčio buvo svečiai, tačiau įvarčių nepelnė nė viena komanda.
Šiose rungtynėse „Bayern“ komandai vėl vadovavo Vincentas Kompany, kuris sugrįžo po priverstinės pertraukos dėl sveikatos problemų.
„Bayern“ su 22 taškais lygoje užima pirmąją vietą.
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