„Bayer“ išvykoje susitvarkė su „Koln“

Aleixas Garcia nuostabiu baudos smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir išvedė „Bayer“ ekipą į priekį 1:0.
Patrikas Schickas antrajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Saidas El Mala per pridėtą rungtynių laiką smūgiu pirmuoju lietimu sušvelnino rezultatą 1:2, tačiau išsigelbėti per likusį laiką nepavyko.
„Bayer“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir rikiuojasi penktoje „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Koln“ su 9 taškais žengia penkioliktas.
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