Prieš mačą buvo abejonių dėl C. Alcarazo būklės, mat jis ankstesniame mače pajautė pakinklinės sausgyslės skausmus. Ketvirtadienį po tyrimų skelbta, kad ispanas rimtesnių sužeidimų išvengė, tačiau penktadienį jo apšilimas vėlavo daugiau nei 2 valandas, kas vėl sukėlė įvairius gandus. Visgi, C. Alcarazas į kortą galiausiai atvyko ir jau pirmojo seto pradžioje perėmė iniciatyvą (2:0). Septintajame geime ispanas turėjo dar du „break pointus“, o devintajame – ir du „set pointus“, tačiau jų nerealizavo. Visgi, savo padavimų metu C. Alcarazas neturėjo jokių problemų, todėl nesunkiai išlaikė pranašumą.
Antrajame sete ispanas žaidė dar užtikrinčiau. Jis laimėjo dar 3 varžovo padavimų serijas, o F. Cobolli mačą baigė taip ir nesusikūręs nė vieno „break pointo“.
C. Alcarazas laimėjo visus 3 grupės mačus ir pateko į pusfinalį, kuriame jo lauks Benas Sheltonas. Tuo tarpu F. Cobolli grupės etapą baigė be pergalių ir pasitraukė iš turnyro.
Turnyre dalyvauja 8 elitiniai tenisininkai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus pateks į pusfinalį. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,75 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.