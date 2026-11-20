Kitame ketvirtfinalyje Nyderlandų rinktinės lauks Portugalijos iššūkis, o Belgija susitiks su Jurgeno Kloppo treniruojama Vokietija.
Ketvirtfinalio pirmosios rungtynės bus žaidžiamos kovo 25-27, o atsakomosios kovo 28-30 dienomis. Tuo tarpu pusfinaliai, rungtynės dėl trečiosios vietos ir finalas įvyks birželio 9-13 dienomis.
Anglijos ir Norvegijos poros nugalėtojas Tautų lygos pusfinalyje susitiks su Vokietija arba Belgija. Tuo tarpu Ispanijos ir Prancūzijos poros nugalėtojo lauks Nyderlandai arba Portugalija.
Tautų lygos ketvirtfinalių poros:
Anglija – Norvegija
Ispanija – Prancūzija
Nyderlandai – Portugalija
Belgija – Vokietija
The UEFA Nations League quarter-final draw ✅ #NationsLeague https://t.co/LmcE2aZAiy— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026
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