Solidus buvo ką tik komandą papildęs Dominykas Grunkis – 12 taškų (1/1 dvit., 2/4 trit., 4/5 baud.), 2 atkovoti ir 5 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 10 naudingumo balų per 25 minutes.
Kitas lietuvis Tautvydo Sabonio treniruojamoje komandoje, Emilis Žibūda, žaidė 16 minučių, per kurias pasižymėjo 3 taškais (0/1 dvit., 1/2 trit.), 3 atkovotais kamuoliais, 1 rezultatyviu perdavimu ir 5 naudingumo balais.
Nugalėtojams Maceo Jackas įmetė 20 taškų, o „Lions“ Jadenas Shackelfordas pelnė 17 taškų, Maxwellas Lewisas pridėjo 13.
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