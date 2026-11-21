Lietuvio atstovaujamas klubas išvykoje 104:106 nusileido Los Andželo „Lakers“ krepšininkams ir patyrė aštuntąjį pralaimėjimą iš eilės.
Vos vieną pergalę per pirmąsias 15 rungtynių iškovojusi Sakramento ekipa fiksuoja prasčiausią sezono startą klubo istorijoje.
D. Sabonis pralaimėjusiems per 38 minutes pelnė 19 taškų (7/12 dvit., 1/1 trit., 2/3 baud.), atkovojo 16 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, bet po 3 sykius suklydo ir pažeidė taisykles.
Rezultatyviausiai „Kings“ gretose žaidė De'Andre Hunteris, kuris surinko 30 taškų, pataikė 5 tritaškius ir pagerino asmeninį šio sezono rezultatyvumo rekordą.
Zachas LaVine'as pridėjo 19 taškų, o Dariusas Acuffas pelnė 18 taškų ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
Nugalėtojams Luka Dončičius surinko 25 taškus ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Walkeris Kessleris pridėjo 15, o Matisse'as Thybulle'as – 14 taškų.
Likus žaisti 2 min. 32 sek., D. Sabonis baudų metimais išlygino rezultatą – 101:101.
Rungtynių likimą nulėmė Quentino Grimeso tritaškis likus 57 sekundėms, po kurio Los Andželo ekipa vėl išsiveržė į priekį.
Vis dėlto „Kings“ dar turėjo progą išsigelbėti. L. Dončičius likus 23 sekundėms suklydo, o W. Kessleris prametė abu baudų metimus.Paskutinėje atakoje Z. LaVine'as galėjo išplėšti pergalę svečiams, tačiau jo tolimas tritaškis aidint finalinei sirenai skriejo pro šalį.
„Lakers“ iškovojo dešimtąją pergalę per pastarąsias 11 rungtynių ir penktą kartą iš eilės namuose įveikė Sakramento klubą.
NBA taurės turnyre Los Andželo ekipa dabar turi dvi pergales ir vieną pralaimėjimą, o „Kings“ pralaimėjo visus tris susitikimus.
Šeimininkams ketvirtąsias rungtynes paeiliui dėl kulno sumušimo nepadėjo Austinas Reavesas. Tuo metu Sakramento klubas vertėsi be kojos traumą patyrusio Precious Achiuwa.
Artimiausias rungtynes „Kings“ namuose žais su Bostono „Celtics“, o „Lakers“ priims Jutos „Jazz“.
„Lakers“: Luka Dončičius 25 (7/9 dvit., 2/9 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.), Walkeris Kessleris 15 (6/10 dvit., 7 atk. kam.), Matisse Thybulle 14 (4/5 trit.), Quentinas Grimesas 13 (1/5 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Collinas Sextonas 10 (4/6 dvit., 4 rez. perd.), Sandro Mamukelashvili 9 (4/6 dvit., 9 atk. kam.), Jake LaRavia 6, Ziaire Williamsas (1/6 trit.) ir Cameronas Carras (1/4 trit.) po 5, Jarredas Vanderbiltas 4 (4 atk. kam.).
„Kings“: De'Andre Hunteris 30 (7/10 dvit., 5/6 trit., 6 atk. kam.), Domantas Sabonis (7/12 dvit., 16 atk. kam.) ir Zachas LaVine (5/12 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.) po 19, Darius Acuffas 18 (6/12 dvit., 2/11 trit., 12 rez. perd., 6 kld.), Keeganas Murray 13 (3/5 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Emanuelas Sharpas 3 (1/5 trit.), Malikas Monkas 2.
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