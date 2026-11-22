Nedo Pacevičiaus auklėtiniai namie 87:84 palaužė Utenos „Juventus“ (3/8).
Po rungtynių specialistas buvo patenkintas tik pergale, bet vaizdo aikštėje vertinti negalėjo dėl komandą kamuojančių sveikatos problemų. Jis atskleidė, kad šios palietė ir Artūrą Gudaitį, kuris negalės padėti rinktinei artėjančiame Pasaulio taurės atrankos „lange“.
„Kažkokį progresą momentais pamačiau, bet labai sunkios rungtynės tiek žaidėjams, tiek treneriams. Kaip ir minėjau iškart po rungtynių tiesioginiame eteryje, svarbiausias dalykas – kad laimėjome. Antroje pusėje, žinant mūsų situaciją, su žaidėjais, kurie iš esmės neturėtų žaisti rungtynių, bet žaidžia, aukojasi dėl komandos ir mums reikia išsitraukti tas rungtynes kenčiant. Jas laimėjome.
„Langas“ kaip ir laiku, šiek tiek net ir pailsėti vieniems nuo kitų. Aišku, fiziškai nebus kaip pailsėti, nes pusė mūsų komandos važiuoja į skirtingas rinktines, kitai pusei „langas“ svarbus, nes pagaliau turėsime kažkiek laisvų dienų apsigydyti traumas, kurios neleido mums būti ta komanda, kokią norime matyti bendrame paveiksle“, – teigė strategas.
– Cassiusas Winstonas pastaruoju metu taip pat stringa dėl kamuojančios kojos traumos?
– Jį kamuoja praktiškai visą sezoną, nuo išvykos į Kiniją, šitos problemos.
– Kaip naujokui Mattui Thomasui sekasi apsiprasti?
– Minutės kils, bet pagrindinis dalykas, žinant, kokiu metu jis atvažiavo, likus dviems mačams iki „lango“, per mūsų pokalbį jam sakiau, kad reikia iš jo tos lyderystės, vokalumo ir patirties, kurią jis atsineša žaidęs aukščiausiame lygyje. Man tai yra svarbiausia. Žaidybiniai akcentai mums, kaip komandai ir kaip treneriams, yra nauji su tokiu žaidėju, prie kurio patys dar turime prisitaikyti, ką matėte ir šiandien. Šią savaitę man iš jo reikėjo to indėlio ir šalia aikštelės labiau.
– Kokį žmogų jame pamatėte per tą savaitę?
– Profesionalas, žinantis, kur atvažiavo. Žaidėjas su aukščiausio lygio patirtimi, manau, kad tai daug pasako.
– Artūras Gudaitis nežaidė dėl traumos?
– Aš manau, kad tokioje situacijoje, jei pradėtume rinktis žaidėjus taupyti, duoti laisvą ar ne... Ne, jis negalėjo žaisti, yra traumuotas.
– Jis vyks į rinktinę?
– Ne, jis nevyks į rinktinę, gydysis traumą.
– A.Gudaitis ir M.Thomasas kartu žaidė Atėnų „Panathinaikos“, jie turi asmeninį ryšį?
– Į rūbinę neinu, o aikštelėje sunku pasakyti, nes jie nė vienos dienos kartu nesitreniravo. Pamatysime tai tik po „lango“.
– Jums būtent tokio naujoko ir reikėjo ar tai padiktavo rinka?
– Man reikėjo naujoko su patirtimi, tai gavau, o krepšinį liečiančius dalykus išspręsime. Žinome, kokį žaidėją pasirašėme, jo trūkummus ir privalumus žinome. Dabar bus trenerių darbas kažką paslėpti, kažką išreikšti ir panašiai.
– Komandoje taikysite tą pačią „lango“ metodiką kaip ir Giedrius Žibėnas?
– Lygiai tas pats, absoliučiai, ne pirmoje komandoje dirbu. Tas FIBA „langas“ jau nežinau, kiek metų yra, kai dirbu LKL. Skirtumas tik ar išleisi penkis, ar septynis žaidėjus į rinktines. Reikia to „lango“, tų laisvų dienų ir jos bus.
– Ar jums dar reikėtų papildomo vidurio puolėjo?
– Šiai dienai, ką turime, tą turime. Gudas traumuotas, su juo turime penkių aukštaūgių rotaciją, kurią patys vasarą rinkome. Šiam momentui nematome absoliučiai jokio poreikio.
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