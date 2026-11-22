Sekmadienį „Milan“ namuose be didesnio vargo 5:1 sutriuškino „Frosinone“.
Dar ketvirtąją minutę Gabriele Calvani nukreipė kamuolį į savus vartus ir leido „Milan“ įgyti persvarą. Ją padvigubino sausą seriją nutraukęs Goncalo Ramosas.
„Frosinone“ į tai atsakė Patrizio Masino įvarčiu. Visgi, po pertraukos „Milan“ visiškai dominavo aikštėje.
Savo žaidybinę persvarą „Milan“ pavertė trimis įvarčiais. Juos pelnė Ardonas Jasari, Alphadjo Cisse ir Christianas Pulisičius. Įdomu, jog pirmieji du tai padarė vos pasirodę po keitimo.
27 taškus turinti „Milan“ komanda „Serie A“ rikiuojasi ketvirta.
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