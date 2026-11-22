Belgrado „Partizan“ (7/1) savo arenoje 78:76 (15:18, 23:20, 24:21, 16:17) palaužė Dubajaus „Dubai“ (7/1).
Viso mačo metu skirtumas tarp komandų neperkopė šešių taškų, o likus pusantros minutės „Dubai“ minimaliai pirmavo (76:75).
Dvitaškiu rezultatą persvėrė Carlikas Jonesas, o komandoms apsikeitus nerezultatyviomis atakomis, gynėjas pridėjo ir baudos metimą (78:76). Lemiamai svečių atakai liko 13 sekundžių, su sirena paleistas Dwayne'o Bacono dvitaškis tikslo nepasiekė.
Belgrado ekipai 17 taškų surinko C.Jonesas (7/10 dvitaškių, 5 rez. perd.), 12 – Chrisas Silva (4 atk. kam.), 8 – Mario Nakičius (2/5 tritaškių, 7 atk. kam.).
Dubajaus komandai 15 taškų pelnė Mfiondu Kabengele (7 atk. kam.), po 12 – Filipas Petruševas (10 atk. kam., 2 blk.) ir Elie Okobo (3/3 dvitaškių), 11 – McKinley Wrightas, 10 – Marcelinho Huertas (6 rez. perd., 4 klaidos).
„Partizan“ ir „Dubai“ dalinasi pirmąją vietą B grupėje.
Šis mačas tapo repeticija prieš trečiadienio rungtynes – akistata Eurolygoje vyks „Dubai“ teritorijoje.
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