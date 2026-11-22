Karališkasis klubas namie 91:88 (26:13, 15:26, 18:23, 32:26) palaužė Badalonos „Joventut“ (3/6).
„Real“ dviženklę persvarą išvystė vos per 8 minutes (21:11), bet toli nepabėgo. Trečiame kėlinyje svečiai persvėrė rezultatą, likus minutei juos į priekį grąžino Ricky Rubio tritaškis (88:87).
Andresas Felizas dvitaškiu grąžino į priekį „Real“, o apsigynus Alberto Abalde pasižymėjo dėjimu. Fantastiškai pratęsimą išplėšti dar pabandė Nicolas Laprovittola, bet jo tolimas metimas tikslo nepasiekė.
19 taškų Badalonos ekipai surinko R.Rubio (3/6 tritaškių, 6 atk. kam., 8 rez. perd.), 17 – N.Laprovittola (3/10 tritaškių, 6 rez. perd.), 16 – Yannickas Kraagas (4 atk. kam.), 10 – Simonas Birganderis (5/7 dvitaškių, 4 atk. kam.).
Nugalėtojams 23 taškus pelnė A.Felizas (5 klaidos), po 12 – Timothe Luwawu-Cabarrot (4/7 tritaškių) ir A.Abalde (2/6 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – Jaime Pradilla (8 atk. kam.), po 10 – Theo Maledonas (5 rez. perd.) ir Walteris Tavaresas (5/7 dvitaškių, 5 atk. kam.).
„Real“ išlieka vienvaldžiais lygos lyderiais, „Joventut“ dalinasi 14-ąją vietą.
Madrido klubas trečiadienį Eurolygos fronte priims Kauno „Žalgirį“.
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