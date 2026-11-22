Lietuvio auklėtiniai išvykoje 88:92 (18:29, 17:25, 19:19, 34:19) nusileido Stambulo „Bešiktaš“ (5/4).
„Fenerbahče“ anksti krito į duobę, o ketvirto kėlinio pradžioje atsiliko net 17 taškų (59:76), bet sugebėjo sugrąžinti intrigą į rungtynes.
Talenas Hortonas-Tuckeris puolimą išjudino vieną po kitos provokuodamas pražangas ir versdamas baudų metimus, likus pustrečios minutės pataikė ir iš toli (81:86). Paskutinę minutę pradėjo Shane'o Larkino dvitaškis su pražanga (88:90), bet apsigynus nuo ilgos varžovų atakos patiems užpulti nepavyko.
Scottie Wilbekinas pataikė tik vieną iš dviejų baudų metimų, bet „Bešiktaš“ atkovojo kamuolį ir gynėjas pridėjo dar tašką, o svečių išsigelbėjimui tiesiog neliko laiko.
„Fenerbahče“ šiam mačui neregistravo Igno Sargiūno.
Puolime žibėjo T.Hortonas-Tuckeris – 26 minutės, 34 taškai (9/14 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 13/14 baudų metimų), 8 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai, 9 išprovokuotos pražangos, 5 paties nuobaudos ir 32 naudingumo balai.
Be jo dviženklį rezultatyvumą „Fenerbahče“ gretose pasiekė tik 12 taškų pelnęs Sh.Larkinas.
„Bešiktaš“ krūvį dalinosi tolygiau. 21 tašką surinko S.Wilbekinas (4/8 tritaškių), 13 – Furkanas Korkmazas (6 atk. kam.), 12 – Lonnie Walkeris, po 10 – Ante Žižičius (5/7 dvitaškių) ir Conoras Morganas (3/3 dvitaškių).
Dušano Alimpijevičiaus auklėtiniai Turkijoje dalinasi 5–8 vietas, „Fenerbahče“ – trečiąją.
Š.Jasikevičiaus ekipa jau antradienį su Eurolygos reikalais lankysis Barselonoje, „Bešiktaš“ namie priims Paryžiaus „Paris“.
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