Katalonai išvykoje 82:94 (21:22, 26:18, 20:28, 15:26) nusileido Tenerifės „La Laguna“ (7/2).
Po trijų kėlinių komandas skyrė tik taškas (67:68), bet žibėjęs Kyle'as Guy'us sukrovė šeimininkams dviženklę persvarą (86:75), kuri iki mačo pabaigos paleista nebuvo.
K.Guy'us nugalėtojams surinko net 26 taškus (8/8 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), 20 – Vince'as Hunteris (8/11 dvitaškių, 9 atk. kam.), 16 – Wesley Van Beckas (4/4 dvitaškių).
Dvitaškius Tenerifės klubas vertė net 84 procentų tikslumu (26/31).
Barselonos ekipai 16 taškų sumetė Oleksanderis Balcerowskis (5/6 dvitaškių), 15 – Agustinas Ubalis (4 atk. kam.), 10 – 17-metis Abdu Kone (4/4 dvitaškių), po 9 – Dario Brizuela (1/4 tritaškių, 5 rez. perd.) ir Juanas Nunezas (1/6 tritaškių, 6 atk. kam., 4 rez. perd.).
Traumos gerokai praretino katalonų gretas – padėti komandai negalėjo Joshas Nebo, Tyrese'as Martinas, Kevinas Punteris, Umoja Gibsonas, Tosanas Evbuomwanas ir Yoanas Makoundou, dar neprisijungė fizinę formą gerinantis naujokas Killianas Hayesas.
„Barcelona“ pirmenybėse dalinasi ketvirtąją vietą, „La Laguna“ – antrąją.
Jau antradienį Barselonos ekipa savo arenoje priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“.
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