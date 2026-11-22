Eurolygos klubas išvykoje 90:79 (26:20, 20:23, 27:16, 17:20) pranoko Berlyno ALBA (5/5).
„Bayern“ į priekį išsiveržė pirmojo kėlinio pabaigoje ir vėliau savo pozicijų neužleido – rezultatas nė karto nebuvo persvertas.
Retai Vokietijos pirmenybių mačams registruojamas R.Jokubaitis sužaidė solidžiai – 23 minutės, 16 taškų (4/6 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos bei 22 naudingumo balai.
Mažeikiškiui tai buvo geriausias mačas Miuncheno komandoje – iki šiol jis buvo surinkęs po 20 naudingumo balų prieš Barselonos „Barcelona“ ir Vilerbano ASVEL.
19 taškų prie pergalės pridėjo Johannesas Voigtmannas (6 atk. kam., 5 rez. perd.), 16 – Duane Washingtonas (3/6 tritaškių), 15 – Andreasas Obstas (5/9 tritaškių).
Šeimininkams 16 taškų pelnė Jordanas Fordas (6 rez. perd., 3/5 tritaškių), 14 – Samas Grieselas (4 atk. kam.), 13 – Brandonas Angelas (7 atk. kam.), 12 – Joe Wieskampas (5 atk. kam., 4/7 tritaškių).
„Bayern“ artėjančiame Eurolygos ture namie priims Tel Avivo „Maccabi“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.