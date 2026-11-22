Eurolygos klubas namie 129:111 (31:29, 30:22, 29:34, 39:26) įveikė Lugo „Breogan“ (5/4).
Rezultatyvumo jau po trijų kėlinių būtų užtekę visoms rungtynėms (90:85), bet čia kova nesibaigė. Vis dėlto „Valencia“ surengė ankstyvą spurtą, po Gonzalo Corbalano dėjimo atsiplėšė 109:93 ir atgal nebesidairė.
21 tašką nugalėtojams surinko Armoni Brooksas (5/6 tritaškių), po 17 – G.Corbalanas (3/4 tritaškių) ir T.J.Shortsas (7 rez. perd.), 15 – Nikola Mirotičius (3/7 tritaškių), po 13 – Kameronas Tayloras (1/5 tritaškių) ir Mario Saint-Supery (4 rez. perd.), 11 – Dylanas Osetkowskis.
„Valencia“ tritaškius vertė net 53 procentų tikslumu (18/34).
Svečiams po 18 taškų pelnė Francis Alonso (3/5 tritaškių) ir Mihajlo Andričius (3/6 tritaškių, 6 atk. kam.), 13 – Dominikas Mavra, po 12 – Anderssonas Garcia (4 atk. kam.) ir Danko Brankovičius (4/6 dvitaškių, 4 atk. kam.), po 10 – Josepas Perisas ir Rasiras Boltonas.
Antrą vietą Ispanijoje užimanti „Valencia“ jau antradienį Eurolygos fronte priims Atėnų „Panathinaikos“.
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