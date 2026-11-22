Eurolygos klubas namie 113:87 (28:30, 21:19, 34:16, 30:22) sutriuškino Diunkerko „Gravelines“ (1/8).
Pirmoji mačo pusė buvo lygi (49:49), bet antroji virto atskira istorija. Po ilgosios pertraukos „Paris“ dominavo 64:38 ir nepaliko vietos intrigai.
18 taškų nugalėtojams surinko Daultonas Hommesas (3/5 tritaškių), 14 – Joao Maozinha (7/7 dvitaškių), po 13 – Nadiras Hifi (2/7 tritaškių), Jaredas Rhodenas (3/5 tritaškių, 4 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Tysonas Etienne'as (2/9 tritaškių), 11 – Joelis Ayayi (1/5 tritaškių, 9 atk. kam., 5 rez. perd.).
Svečiams po 15 taškų sumetė Aubrey Dawkinsas (3/7 tritaškių) ir Jacobas Gilyardas (4/10 tritaškių, 9 rez. perd.), 13 – Mikaelas Hopkinsas, 11 – Jarenas Lewisas (4/6 dvitaškių, 6 atk. kam.).
„Gravelines“ pirmenybėse žengia paskutiniai, „Paris“ – lyderiauja.
Paryžiaus klubas netrukus kils į kelionę – antradienį laukia Eurolygos mačas svečiuose pas Stambulo „Bešiktaš“.
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