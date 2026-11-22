Adrijos lygoje Ibono Navarro auklėtiniai suklupo tik kartą per aštuonis mačus ir tempo mažinti neketina – tai strategas patvirtino po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje.
Specialistas tikino, kad svavo komandos reikalus sprendžia neatsižvelgdamas į artėjantį Pasaulio taurės atrankos „langą“.
„Ką norite, kad padaryčiau? Ilsinti žaidėjus rinktinei? Reiktų paklausti žaidėjų, ar jie nori žaisti antradienį ir ketvirtadienį. Turime viską įvertinti ir tai sunku, bet kas moka žaidėjams? Prioritetas – „Crvena Zvezda“ ir antradienio rungtynės. Po to jau Serbijos rinktinės strategas galės spręsti, kiek minučių jiems skirs. Negalime rinktis žaidėjų galvodami apie rinktines. Tai – ne rimta. Viską spręsime patys“, – teigė strategas.
Savo nuomonę I.Navarro patvirtino ir dar griežtesniais žodžiais.
„Davidovacas pastaruoju metu žaidžia labai daug, šiandien – taip pat, nes žaisti negali Semi Ojeleye. Jis buvo puikus. Turime analizuoti, kurie žaidėjai yra geriausi žaisti prieš Bolonijos „Virtus“. Kai tai padarysime, priimsime sprendimus. Rinktinė mums – ne prioritetas“, – tikino ispanas.
Serbijos rinktinės kandidatų sąraše yra 24 žaidėjai, tarp jų – keturi „Crvena Zvezda“ atstovai (Ognjenas Dobričius, Dejanas Davidovacas, Vojinas Medarevičius ir Nikola Džurišičius).
Belgrado klubas antradienį (lapkričio 24-ąją) namie priims Bolonijos „Virtus“, o ketvirtadienį (lapkričio 26-ąją) Serbijos rinktinė Klaipėdoje jau susigrums su Lietuva.
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