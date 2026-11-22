Las Vegase L. Hamiltonas ir Ch. Leclercas susidūrė trasoje. Teisėjai dėl incidento kaltu pripažino monakietį ir skyrė jam 10 sekundžių baudą. Dėl jos Ch. Leclercas galutinėje įskaitoje liko dešimtas – trimis pozicijomis žemiau už L. Hamiltoną.
F. Vasseur teigimu, įtampa tarp komandos draugų pastaruoju metu tik auga.
„Spaudimas tikrai didėja, o dabar situacija yra gerokai blogesnė nei prieš 18 mėnesių. Pastaruoju metu jų santykiai tapo nebevaldomi. Tarp jų trūksta susikalbėjimo. Paprašėme Charleso galvoti apie komandą, kai jis važiavo paskui Lewisą, tačiau jis mūsų neišklausė. Tai buvo aiški klaida. Jis pamiršo, kad dėl jo dieną ir naktį dirba 2000 žmonių. Tai visiškai nepriimtina“, – pareiškė „Ferrari“ vadovas.
Onboard with Charles Leclerc as he makes contact with Lewis Hamilton. Give him a penalty right now!! #LasVegasGP #Ferrari https://t.co/wqFYJk1d1SREKLAMA— paddockfiles (@paddockfiles) November 22, 2026
Po Meksiko miesto etapo, kuriame L. Hamiltonas ir Ch. Leclercas taip pat kovojo tarpusavyje, F. Vasseur buvo surengęs abiejų pilotų pokalbį. Tuomet lenktynininkai tikino išsprendę nesutarimus, tačiau Las Vegase susitaikymo ženklų nebuvo.
L. Hamiltonas anksčiau prašė komandos nustatyti aiškias taisykles, kaip pilotai turi kovoti tarpusavyje trasoje, tačiau F. Vasseur jų įvesti nepažadėjo. Britas po dar vieno incidento neslėpė nusivylimo.
„Padariau viską, ką galėjau, pasakiau viską ir dar daugiau. Buvo sunku. Galiu tik ateiti į trasą, atiduoti visas jėgas ir tikėtis, kad užkulisiuose visa tai bus išspręsta“, – kalbėjo L. Hamiltonas.
Ch. Leclercas pripažino padaręs klaidą ir sutiko, kad situaciją būtina taisyti.
„Turime išspręsti tai, kas neveikia. Atsidūrėme sudėtingoje situacijoje. Apie tokius dalykus kalbėti nelengva, tačiau tai nepriimtina. Kaskart, kai atsiduriame vienas šalia kito trasoje, situacija tampa kebli“, – sakė monakietis.
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