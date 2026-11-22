„Ducati“ ekipai atstovaujantis M. Marquezas prieš lenktynes žinojo, kad titulą garantuos vieta pirmajame devintuke. Taip jis pavijo legendinį italą Giacomo Agostini, kuris taip pat yra iškovojęs aštuonis aukščiausios klasės motociklų lenktynių čempiono titulus.
MARC MARQUEZ IS AN 8-TIME #MotoGP WORLD CHAMPION 🔥🏆 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/vH0WKrbirmREKLAMAREKLAMA— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026
Giacomo Agostini che esce a sorpresa da una porta stile Truman Show e consegna un casco d’oro a Marc Marquez è una delle immagini più clamorose mai viste #PortugueseGP https://t.co/TgOmxi5QdhREKLAMA— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 22, 2026
Ispanas lenktynes pradėjo iš antrosios pozicijos, tačiau važiavo atsargiai, pasimokęs iš šeštadienį vykusiose sprinto lenktynėse patirtos avarijos.
Sekmadienio lenktynėse pergalę šventė „Aprilia“ atstovas italas Marco Bezzecchi. Antrąją vietą užėmė Jorge Martinas, trečias finišavo dar vienas ispanas Raulis Fernandezas.
Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė M. Marquezas. Jam kirtus finišo liniją, „Ducati“ komandos nariai iškėlė naująjį čempioną į orą ir taip paminėjo istorinį pasiekimą.
Portugalijos GP lenktynių rezultatai:
Šį sezoną M. Marquezas laimėjo septynias lenktynes ir dešimt sprinto etapų. Praėjusiais metais jis triumfavo 11-oje pagrindinių lenktynių.
Tai jau aštuntasis M. Marquezo „MotoGP“ titulas ir dešimtasis pasaulio čempiono titulas per visą karjerą. Dar prieš įsitvirtindamas aukščiausioje klasėje ispanas po kartą triumfavo 125 kubinių centimetrų ir „Moto2“ kategorijose.
„MotoGP“ sezoną užbaigs Valensijos GP savaitgalis lapkričio 28-29 d. Visą veiksmą iš Ispanijos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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