Šeštadienį Portimauno trasoje vykusiose lenktynėse italas M. Bezzecchi užėmė pirmąją vietą, o antras finišavo Raulis Fernandezas. Trečiąją poziciją iškovojo M. Marquezo jaunesnysis brolis Alexas Marquezas.
Didžiausia drama nutiko priešpaskutiniame rate. Trečioje vietoje važiavęs M. Marquezas septintajame posūkyje nesuvaldė motociklo ir nukrito ant šlapios trasos dangos. Ispanas iššvaistė progą šeštadienį užsitikrinti pasaulio čempiono titulą, nors iki tol atrodė, kad tai tik kelių minučių klausimas.
MARC MARQUEZ HAS CRASHED OUT! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 The Championship leader is out of the Sprint! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/m24FLsOffcREKLAMA— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026
33-ejų M. Marquezas bendrojoje įskaitoje vis dar turi 55 taškų pranašumą prieš Jorge Martiną, kuris sprinto lenktynėse finišavo penktas. Trečiąją vietą čempionate užima M. Bezzecchi, nuo lyderio atsiliekantis 62 taškais.
Portugalijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
„Esu labai laimingas. Iki šiol sprinto lenktynės man buvo tikra kančia. Labai dėkoju komandai“, – po pirmosios šio sezono pergalės sprinto lenktynėse sakė M. Bezzecchi.
Italas startavo iš pirmosios pozicijos ir nuo pat pradžių kontroliavo lenktynių eigą. Jis užtikrintai išlaikė persvarą prieš R. Fernandezą ir iškovojo pergalę.
Dėl prognozuotų prastų oro sąlygų sprinto lenktynių startas buvo paankstintas pusvalandžiu. Nepaisant to, lietus ir šlapia trasos danga tapo svarbiu veiksniu, nulėmusiu M. Marquezo nesėkmę. Ispanas dar turės galimybę sekmadienį užsitikrinti aštuntąjį pasaulio čempiono titulą karjeroje ir pasivyti italą Giacomo Agostini, kuriam priklauso visų laikų rekordas.
Pagrindinės Portugalijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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