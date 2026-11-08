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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Marcas Marquezas Katare liko antras, o kova dėl čempiono titulo dar nesibaigė

2026-11-08 21:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 21:29
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Marcas Marquezas turės dar palaukti, kol užsitikrins aštuntąjį „MotoGP“ pasaulio čempiono titulą. Ispanas Kataro GP lenktynėse finišavo antras, nusileidęs tik Marco Bezzecchi.

Kataro GP lenktynės | EPA nuotr.
GALERIJA (24)

Marcas Marquezas turės dar palaukti, kol užsitikrins aštuntąjį „MotoGP“ pasaulio čempiono titulą. Ispanas Kataro GP lenktynėse finišavo antras, nusileidęs tik Marco Bezzecchi.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „MotoGP“: Kataro GP lenktynės (11.08)

33-ejų motociklininkas šeštadienį laimėjo sprinto lenktynes ir būtų užsitikrinęs antrąjį iš eilės čempiono titulą, jeigu būtų laimėjęs ir sekmadienį, o pagrindinis jo konkurentas Jorge Martinas nebūtų pelnęs taškų. Tokiu atveju M. Marquezas būtų pasivijęs Valentino Rossi, kuris yra iškovojęs aštuonis aukščiausios klasės pasaulio čempiono titulus.

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Vis dėlto 2024 metų čempionas J. Martinas, į trasą sugrįžęs po traumos, dėl kurios praleido praėjusias lenktynes, finišavo septintas. Ispanas neseniai buvo patyręs riešo lūžį.

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„Ducati“ motociklu lenktyniaujantis M. Marquezas dabar turi 60 taškų pranašumą prieš „Aprilia“ atstovą J. Martiną. Dar vieną galimybę užsitikrinti titulą ispanas turės po dviejų savaičių Portugalijoje vyksiančiame etape – priešpaskutiniame šio sezono lenktynių savaitgalyje.

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Iš „pole“ pozicijos startavęs M. Bezzecchi iškovojo jau šeštąją pergalę šio sezono „MotoGP“ lenktynėse. Trečias finišavo jo tautietis Raulis Fernandezas, atstovaujantis „Trackhouse Aprilia“ ekipai.

Kataro GP lenktynių rezultatai:

M. Bezzecchi taip pat dar teoriškai gali pakovoti dėl čempiono titulo. Italas nuo M. Marquezo atsilieka 74 taškais – būtent tiek jų dar galima iškovoti likusiose sezono lenktynėse.

Kataro GP lenktynėse dalyvavo vos 16 pilotų. Visa „Yamaha“ komanda boikotavo šį etapą, aiškindama, kad keliauti į Artimuosius Rytus dabar nesaugu.

21-ojo sezono etapo lenktynės Portugalijoje vyks lapkričio 21-22 d. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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