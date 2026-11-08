Marcas Marquezas Katare liko antras, o kova dėl čempiono titulo dar nesibaigė

33-ejų motociklininkas šeštadienį laimėjo sprinto lenktynes ir būtų užsitikrinęs antrąjį iš eilės čempiono titulą, jeigu būtų laimėjęs ir sekmadienį, o pagrindinis jo konkurentas Jorge Martinas nebūtų pelnęs taškų. Tokiu atveju M. Marquezas būtų pasivijęs Valentino Rossi, kuris yra iškovojęs aštuonis aukščiausios klasės pasaulio čempiono titulus.
Vis dėlto 2024 metų čempionas J. Martinas, į trasą sugrįžęs po traumos, dėl kurios praleido praėjusias lenktynes, finišavo septintas. Ispanas neseniai buvo patyręs riešo lūžį.
„Ducati“ motociklu lenktyniaujantis M. Marquezas dabar turi 60 taškų pranašumą prieš „Aprilia“ atstovą J. Martiną. Dar vieną galimybę užsitikrinti titulą ispanas turės po dviejų savaičių Portugalijoje vyksiančiame etape – priešpaskutiniame šio sezono lenktynių savaitgalyje.
Iš „pole“ pozicijos startavęs M. Bezzecchi iškovojo jau šeštąją pergalę šio sezono „MotoGP“ lenktynėse. Trečias finišavo jo tautietis Raulis Fernandezas, atstovaujantis „Trackhouse Aprilia“ ekipai.
Kataro GP lenktynių rezultatai:
M. Bezzecchi taip pat dar teoriškai gali pakovoti dėl čempiono titulo. Italas nuo M. Marquezo atsilieka 74 taškais – būtent tiek jų dar galima iškovoti likusiose sezono lenktynėse.
Kataro GP lenktynėse dalyvavo vos 16 pilotų. Visa „Yamaha“ komanda boikotavo šį etapą, aiškindama, kad keliauti į Artimuosius Rytus dabar nesaugu.
21-ojo sezono etapo lenktynės Portugalijoje vyks lapkričio 21-22 d. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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