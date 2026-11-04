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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Iranas paskelbė galimų taikinių sąrašą: jame – ir F-1 bei „MotoGP“ komandų viešbučiai

2026-11-04 16:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 16:25
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Irano naujienų agentūra „Fars“ paskelbė galimų taikinių sąrašą, kuriame atsidūrė ir viešbučiai, kuriuose per lenktynių savaitgalius apsistoja „Formulės 1“ bei „MotoGP“ komandos. Tai dar labiau padidino abejones dėl artimiausių čempionatų etapų saugumo Artimuosiuose Rytuose.

Meksiko miesto GP lenktynės | EPA nuotr.

Irano naujienų agentūra „Fars“ paskelbė galimų taikinių sąrašą, kuriame atsidūrė ir viešbučiai, kuriuose per lenktynių savaitgalius apsistoja „Formulės 1“ bei „MotoGP“ komandos. Tai dar labiau padidino abejones dėl artimiausių čempionatų etapų saugumo Artimuosiuose Rytuose.

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Pastarosiomis savaitėmis JAV žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad JAV rengia naują ataką prieš Iraną. Nepaisant augančios įtampos, „Formulės 1“ ir „MotoGP“ organizatoriai kol kas neketina atsisakyti suplanuotų lenktynių regione.

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Šį savaitgalį „MotoGP“ etapas numatytas Katare, o vėliau šį mėnesį „Formulės 1“ čempionatas taip pat turėtų persikelti į Katarą ir Abu Dabį.

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Vis dėlto vis daugiau klausimų kyla dėl lenktynininkų, komandų narių, žurnalistų ir sirgalių saugumo. Irano naujienų agentūra „Fars“ išplatino sąrašą „Zero Hour“, kuriame įvardyta dešimtys objektų Artimuosiuose Rytuose, galinčių tapti Irano atsakomųjų veiksmų taikiniais, jei šalį vėl užpultų JAV ir Izraelis.

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Tarp galimų taikinių atsidūrė ir viešbučiai Katare bei Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kuriuose lenktynių metu apsistoja „Formulės 1“ ir „MotoGP“ komandos.

„Yamaha“ jau paskelbė, kad į šio savaitgalio Kataro „MotoGP“ etapą nevyks. Kol kas lenktynės nėra atšauktos, nors dauguma pilotų taip pat nenori keliauti į šį regioną.

„Formulė 1“ kol kas laikosi plano surengti etapus Katare ir Abu Dabyje. Vis dėlto, kaip praėjusią savaitę skelbė „GPblog“, FOM ketina dar kartą įvertinti situaciją po JAV vidurio kadencijos rinkimų.

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Naujausi grasinimai dar labiau apsunkina sprendimą dėl sezono pabaigos lenktynių. Abejonių dėl kelionės į regioną neslepia ir Maxas Verstappenas.

„Viskas priklausys nuo to, kokias saugumo garantijas mums galės suteikti ir kas nutiks per artimiausias savaites. Dabar galėčiau sakyti, kad mielai ten vykčiau, tačiau nežinome, ar taip galvosiu ir kitą savaitę, nes padėtis regione išlieka nestabili“, – po Meksiko miesto GP kalbėjo olandas.

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