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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Haas“ paskelbė nuosprendį Oconui: prancūzas praleis likusias sezono lenktynes

2026-11-04 16:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 16:20
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„Haas“ komanda galutinai atsisakė Estebano Ocono paslaugų – prancūzas šį sezoną daugiau nebevažiuos. Apie tokį sprendimą antradienį oficialiai pranešė ekipa. Šį savaitgalį San Paulo GP etape E. Oconą pakeis brazilas Rafaelis Camara, kuris su „Haas“ yra pasirašęs sutartį 2027 metų sezonui.

Estebanas Oconas | EPA nuotr.

„Haas“ komanda galutinai atsisakė Estebano Ocono paslaugų – prancūzas šį sezoną daugiau nebevažiuos. Apie tokį sprendimą antradienį oficialiai pranešė ekipa. Šį savaitgalį San Paulo GP etape E. Oconą pakeis brazilas Rafaelis Camara, kuris su „Haas“ yra pasirašęs sutartį 2027 metų sezonui.

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Sprendimas atsisveikinti su prancūzu priimtas po incidento Meksikoje. Tuomet E. Oconas buvo nušalintas nuo lenktynių dar po penktadienio treniruočių ir šeštadienį prie bolido vairo sėdo atsarginis pilotas Ryo Hirakawa.

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Pranešama, kad nesutarimų kilo E. Oconui susiginčijus su lenktynių inžiniere Laura Mueller dėl padangų pasirinkimo antrosiose penktadienio treniruotėse. Vėliau pasirodė informacija ir apie konfliktą su komandos vadovu Ayao Komatsu, tačiau pati „Haas“ neatskleidė tikslių priežasčių, lėmusių sprendimą nušalinti prancūzą.

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„Dabar informavome Estebaną Oconą, kad šį sezoną jis nebegrįš į „Haas“. Tokie sprendimai niekada nėra priimami lengvai, kaip ir Meksikoje, tačiau manome, kad tai geriausias kelias komandai judėti pirmyn. Pokalbiai, kurie galiausiai vyko tarp komandos ir Estebano, lieka vidiniu reikalu. Mes ir toliau gerbsime už uždarų durų vykusių susitikimų privatumą“, – teigė A. Komatsu.

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Pats E. Oconas anksčiau pripažino, kad komandos viduje kilo nesutarimų, tačiau kategoriškai paneigė pranešimus apie fizinį smurtą. Prancūzijos leidinys „L'Equipe“ skelbė, kad susitikimas su A. Komatsu baigėsi staiga ir galbūt net fiziniu konfliktu.

E. Oconas „Formulėje 1“ debiutavo 2016 metais. Per 198 lenktynes jis iškovojo vieną pergalę. Kol kas neaišku, ar prancūzas ras vietą kurioje nors komandoje 2027 metų sezone. Teigiama, kad „Racing Bulls“ ir „Cadillac“ juo nesidomi, todėl dabar lenktynininkas ieško atsarginio piloto pozicijos, kuri leistų išlikti „Formulės 1“ užkulisiuose.

Kas užims E. Ocono vietą likusiose šio sezono lenktynėse po San Paulo etapo, „Haas“ kol kas nepranešė.

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