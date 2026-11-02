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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Keturių F-1 titulų savininkas perdavė Antonelli gyvenimišką pamoką: „Nekeisk požiūrio į kitus“

2026-11-02 19:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 19:05
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Sebastianas Vettelis pasveikino naująjį „Formulės 1“ čempioną Kimi Antonelli su istoriniu pasiekimu ir perdavė jam asmeninę žinutę. Vokietis puikiai žino, ką reiškia tapti jauniausiu „Formulės 1“ pasaulio čempionu, tačiau šį rekordą dabar iš jo atėmė 20-metis italas.

Kimi Antonelli | EPA nuotr.
GALERIJA (34)

Sebastianas Vettelis pasveikino naująjį „Formulės 1“ čempioną Kimi Antonelli su istoriniu pasiekimu ir perdavė jam asmeninę žinutę. Vokietis puikiai žino, ką reiškia tapti jauniausiu „Formulės 1“ pasaulio čempionu, tačiau šį rekordą dabar iš jo atėmė 20-metis italas.

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K. Antonelli pasaulio čempiono titulą užsitikrino Meksiko miesto GP lenktynėse. Jis tuo metu buvo 20 metų ir 68 dienų amžiaus. Iki tol jauniausio čempiono rekordas priklausė būtent S. Vetteliui, kuris pirmąjį iš keturių titulų su „Red Bull“ iškovojo 2010 metais, būdamas 23 metų, 4 mėnesių ir 11 dienų amžiaus.

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(34 nuotr.)
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S. Vettelis visą šį sezoną palaikė ryšį su jaunuoju „Mercedes“ pilotu, siuntė jam palaikymo žinutes prieš lenktynes ir po jų. Po triumfo Meksikoje vokietis nusprendė pasveikinti K. Antonelli ir viešai pasidalyti asmenine vaizdo žinute.

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„Sveikinu, pasaulio čempione! Pasaulio čempione! Vau! Labai nedaugeliui iš mūsų pavyko tai pasiekti, o tokio jauno čempiono dar nebuvo“, – sveikino S. Vettelis.

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Buvęs F-1 pilotas negailėjo gražių žodžių italui, išskirdamas jo savybes ir požiūrį į lenktynes.

„Esi smalsus, klausaisi kitų ir greitai mokaisi. Esi drąsus. Tavo vairavimo stilius buvo labai švarus ir užtikrintas, tačiau prireikus sugebėjai važiuoti ties galimybių riba. Supratai, kad gali kontroliuoti tik tai, ką iš tiesų gali kontroliuoti. Turi išskirtinį užsidegimą, o mums labai patinka tave stebėti“, – kalbėjo S. Vettelis.

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Vokietis taip pat prisiminė savo pirmąjį čempiono titulą ir perspėjo jaunąjį lenktynininką, kad po tokio pasiekimo emocijos gali užvaldyti ilgam.

„Kai iškovojau pirmąjį titulą, atrodė, kad viskas įvyko tą akimirką, kai kirtau finišo liniją. Buvau priblokštas. Išlipau iš bolido, o viskas aplink judėjo visu greičiu. Tai buvo tarsi emocijų antplūdis. Nebuvo įmanoma nieko apmąstyti. Kelias dienas normaliai nemiegojau, tad būk tam pasiruošęs. Prisimenu jausmą, kai viskas pagaliau susigulėjo – rankose laikiau pasaulio čempiono taurę ir skaičiau ant jos išgraviruotas visų čempionų pavardes. Jaučiau pasididžiavimą ir pasitenkinimą. Supratau, kad geriausia buvo ne ta akimirka, kai kirtau titulą nulėmusią finišo liniją, o visos lenktynės, kurios iki jos atvedė. Svarbios ne vienos lenktynės – svarbios visos, kuriose dalyvaujame“, – savo patirtimi dalijosi S. Vettelis.

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Galiausiai keturiskart pasaulio čempionas perdavė K. Antonelli svarbiausią patarimą, susijusį su gyvenimu jau tapus geriausiu planetos lenktynininku.

„Kiekvienos lenktynės mus formuoja, o po visko, kas tavęs laukia artimiausiomis savaitėmis, esu tikras, kad netrukus vėl norėsi lenktyniauti.Galiausiai – vienas patarimas tau: dideli pasiekimai gali pakeisti tai, kaip į tave žiūri žmonės, tačiau tau pačiam nereikia keisti požiūrio į kitus. O dabar eik ir mėgaukis šia akimirka. Stipriai apkabinu. Iki“, – žinutę baigė S. Vettelis.

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